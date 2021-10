Dvořák upozornil, že jde o teploty naměřené ve dvou metrech nad zemí, nikoli při zemi. ČHMÚ ve čtvrtek varoval před nočními a ranními přízemními mrazíky, které mohou poškodit nesklizené plodiny, zejména rajčata nebo dýně. S teplotami pod nulou mají zemědělci a zahrádkáři počítat od půlnoci na sobotu do pondělního rána na celém území ČR.

Podle Dvořáka nebyly naměřené rekordy jen v horských oblastech, nové minimum pro dnešní den má třeba i Žatec. V Javorníku na Jesenicku ani nový rekord nebyl mrazivý, teploměr zde ukázal plus 0,1 stupně Celsia.

Dnešní ráno bylo rekordně chladné zhruba na čtvrtině míst, kde se měří 30 a více let. Nové minimum pro 10. října hlásí asi 40 stanic. Největší mráz teploměr ukázal na šumavské stanici Kvilda-Perla, minus 10,2 stupně Celsia. ČTK to řekl Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

