Silný vítr působí v Česku od dnešní noci problémy v dopravě a energetice. Hasiči v krajích museli vyjíždět k desítkám případů zlomených větví a popadaných stromů. Bez proudu jsou kvůli poruchám na vedení tisíce odběratelů. Vítr provázený sněžením působí problémy i na železnici a na silnicích. Varování meteorologů před silným větrem platí do dnešního večera. Na horách navíc hrozí vznik sněhových jazyků a závějí.

Vítr v noci dosahoval rychlosti až 90 kilometrů v hodině, na horách i více. Stanice Nová Ves v Horách na Mostecku zaznamenala dokonce náraz o rychlosti přes 110 kilometrů v hodině, uvedl dnes ráno Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svém facebookovém účtu.

Polámané větve a větrem vyvrácené stromy způsobily poruchy na elektrickém vedení. Hodinu před polednem bylo ještě asi 6000 odběratelů bez proudu, z toho více než třetina připadala na Pardubický kraj. Asi 1100 míst bez elektřiny bylo na Vysočině a kolem tisícovky na jižní Moravě. Vyplývá to z vyjádření mluvčích energetických společností ČEZ a E.GD.

ČEZ evidoval dnes kolem 03:00 přes 8000 odběrných míst bez proudu. Do rána se jejich počet snížil na zhruba 2500, avšak hodinu před polednem stoupl na přibližně 3000. Důvodem je přetrvávající silný vítr, který poruchy způsobuje. Rovněž zhruba 3000 odběratelů bez proudu měla před polednem i společnost EG.D ze skupiny E.ON.

Popadané stromy působí problémy také v železniční dopravě. Porucha trakčního vedení zastavila provoz vlaků ve stanici Jihlava - město mezi Horní Cerekví a Jihlavou a mezi Jihlavou a Kostelcem. Provoz na dráze bude podle ČD zřejmě přerušený do 15:00. V Jihočeském kraji nejezdily vlaky v úseku mezi Ražicemi a Táborem a v úseku Rybník - Horní Dvořiště.

Problémy působí počasí také na silnicích. Při nehodě linkového autobusu na silnici I/43 mezi Březovou nad Svitavou a Hradcem nad Svitavou se zranilo 21 lidí, z toho dva cestující utrpěli středně těžké poranění, ostatní byli zraněni lehce. V autobusu, který sjel do pole a převrátil se na bok, cestovalo celkem 45 lidí. „V době dopravní nehody foukal silný boční vítr, je pravděpodobné, že počasí sehrálo roli. Příčiny nehody jsou nicméně v šetření,“ řekla ČTK policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Další autobus havaroval dnes ráno u Škrdlovic na Žďársku. Při této nehodě se lehce zranili dva lidé. Další cestující se zranil při střetu dvou osobních aut u Bohdalova na Žďársku. V Solnici na Rychnovsku narazilo auto do zlomené části stromu. Nehoda se obešla bez zranění, informovali královéhradečtí krajští hasiči.

V některých regionech museli hasiči zasahovat u desítek případů souvisejících se silným větrem. Například na Vysočině měli od půlnoci přes 60 výjezdů, nejčastěji odklízeli stromy a větve z vozovek. Přes pět desítek výjezdů hlásili už dopoledne jihočeští hasiči. Stromy začali odstraňovat hodinu po půlnoci, nejčastěji vyjížděli na Jindřichohradecku.

Silný vítr zastavil oba úseky kabinové lanovky na Sněžku. Dnes ráno vítr na Sněžce dosahoval rychlosti kolem 110 kilometrů za hodinu. Horská služba Krkonoše kvůli silnému větru a mlze nedoporučuje hřebenové túry. V Krkonoších může vítr v nárazech dosahovat rychlosti přes kilometrů za hodinu, na hřebenech přes kilometrů za hodinu, uvedla na webu Horská služba Krkonoše. Ostatní hlavní lanovky ve východních Krkonoších byly v provozu.

Situace v regionech

Kvůli silnému větru na Vysočině zasahovali hasiči od páteční půlnoci do šesté hodiny ráno již u více než třiceti problémů. Nejčastěji odstraňovali stromy a větve, které padaly na komunikace a bránily plynulému provozu. „Nejvíce práce měli hasiči na Jihlavsku,“ uvedla mluvčí HZS Kraje Vysočina Petra Musilová.

Na železnici nejely vlaky kvůli poruše trakčního vedení v úseku z Jihlavy do Rantířova, kde cestující vozila náhradní autobusová doprava. Pád stromu zastavil provoz také z Dobré Vody do Horní Cerekve na Pelhřimovsku. Ráno byl skoro na dvě hodiny přerušen železniční spoj i mezi Obrataní a jihočeským Chýnovem, vlaky tam nabíraly desítky minut zpoždění.

Kvůli počasí se v sobotu staly na Vysočině téměř tři desítky nehod. Kolem sedmé hodiny ráno například narazil řidič do stromu u Křídel na Žďársku. Po osmé hodině havaroval autobus u Škrdlovic, dva cestující utrpěli lehká zranění. Před 9. hodinou se srazila dvě osobní auta u Bohdalova, jedna osoba se lehce zranila. Tři auta bourala u Osové Bítýšky a také nedaleko Újezdu. U Přibyslavi na Havlíčkobrodsku se převrátila na bok cisterna převážející mléko. Uvnitř vozidla zůstal uvězněný, ale nezraněný řidič.

Kvůli vichru také na Vysočině nejde mnoha lidem doma elektřina. „K sobotnímu ránu evidujeme zhruba 1200 odběratelů na Jihlavsku a v okolí Ždáru nad Sázavou,“ uvedl tiskový mluvčí EG.D Lubomír Budný.

V Pardubickém kraji se k silnému větru přidalo také sněžení. Kvůli špatné viditelnosti tak měla řada řidičů problémy na silnicích. V Lezníku na Svitavsku u letiště zapadlo auto do příkopu, hasiči ho vyprošťovali a po celou dobu tak byla vozovka uzavřena.

Špatná situace je také na Chrudimsku, a to v okolí Hlinska nebo Třemošnice. Cestáři nabádají k ostražitosti, hodně vozovek je sjízdných se zvýšenou opatrností.

Silnice v Královéhradeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Od středních poloh se mohou tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. Na většině území kraje vál ráno silný vítr, sněžilo nebo padal déšť se sněhem. Na vedlejších silnicích zůstával místy rozbředlý sníh, ve vyšších nadmořských výškách leží vrstva nového sněhu. Na nesolených silnicích v Krkonoších ležela ráno vrstva sněhu do pěti centimetrů. Vyplynulo to z dnešních informací silničářů a meteorologů.

Silný vítr zasáhl v sobotu také jižní Moravu. Působí problémy v dopravě i energetice. Vichr láme stromy na silnice, bere i krytiny střech, zejména v Brně a okolí. Kvůli silnému větru na jižní Moravě zasahovali hasiči od páteční půlnoci do sobotních 11 hodin u bezmála padesáti problémů. „Nejčastěji na Brněnsku,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Hasiči odstraňovali popadané stromy, ve Vlkoši na Hodonínsku ale vichr odnesl i billboard a ve Starovičkách na Břeclavsku přístřešek.

Energetici hlásí výpadky elektřiny, především na Znojemsku a Hodonínsku. „Aktuálně evidujeme zhruba 1000 poruch, nejvíce na Znojemsku (668) a Hodonínsku (341),“ uvedl tiskový mluvčí EG.D Lubomír Budný.

Celkem 52 výjezdů čekalo na hasiče v Jihočeském kraji do dnešní 9.30 hodiny. Likvidovali hlavně popadané stromy. Výstraha meteorologů se vyplnila, a to především na Jindřichohradecku, kde bylo 18 výjezdů a na Českokrumlovsku, kde jich bylo 10. Na Prachaticku hasiči evidují osm zásahů. „Naši hasiči vyjíždějí už od jedné hodiny ranní a mnohdy jeden výjezd znamená odklizení i více stromů. Hlavně z cest a u tratí. Kromě jednoho zásahu, kdy v Černé v Pošumaví zajišťovali uvolněnou střechu, šlo opravdu jen o stromy,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů s tím, že se nejednalo a střechu na obytném domě.

Problémy jsou i v dopravě. „Z důvodu silného větru došlo na více místech k přerušení provozu,“ informují České dráhy. Na trati z Českých Budějovic do rakouského Linze je v úseku Rybník-Summerau provoz zastaven pravděpodobně do 12.00 hod. Zpožděný vlak R 624 „Rožmberk“ končí svoji jízdu ve stanici Veselí nad Lužnicí. Vlak R 633 „Rožmberk“ pak nepojede v úseku České Budějovice-Veselí nad Lužnicí. Aktuální informace o vlakovém spojení najdete ZDE.

Na území Ústeckého kraje hasiči vyjížděli v průběhu noci a sobotního rána k jednotkám případů. Jednalo se o odstraňování popadaných stromů na silnice z důvodu silného větru. Pětkrát zasahovaly hasičské jednotky na Děčínsku, čtyřikrát v okresu Chomutov a Most, dvakrát na Litoměřicku a Lounsku.

S opatrností jsou sjízdné silnice v Libereckém kraji. Sněží a silně fouká. Pro nákladní auta nad 3,5 tuny je od půlnoci uzavřená na Jablonecku silnice první třídy 10 z Tanvaldu do Harrachova a dál do Polska. Silničáři očekávají, že omezení pro kamiony potrvá po celý den až do půlnoci. „V závislosti na stavu sjízdnosti vozovky pro nákladní vozidla a vývoji počasí může být termín uzavírky změněn,“ uvedl Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti.

Na severu Čech připadlo od noci několik centimetrů sněhu. Ráno uvízl jeden kamion na silnici 65 nedaleko Rychnova u Jablonce nad Nisou a další na silnici 35 u Rádelského Mlýna. "Pozor na náledí, které se aktuálně tvoří na silnici I/10 od Tanvaldu do Harrachova, na silnici I/35 u Rádelského mlýnu a Žďárku, ale i na silnici I/13 kolem Práchně a Albrechtic," uvedlo ráno na twitteru ŘSD pro Liberecký kraj. Kvůli spadlému stromu byl ráno omezený průjezd silnicí 290 u Poniklé na Semilsku.

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před silným větrem. Ten by měl zasáhnout postupně celou republiku a dosahovat rychlosti kolem 70km/h, na horách kolem 110km/h. V souvislosti se silnějším větrem a sněžením očekávají meteorologové během soboty zejména v horských oblastech tvorbu sněhových jazyků.

Potíže s větrem měli také v Praze a okolí. V širším okolí metropole spadly desítky stromů, přímo v Praze nicméně mohli hasiči zásahy spojené se silnými nárazy větru počítat spíše na prstech. Řádění větru se ale ani v Praze neobešlo beze škod. V sobotu dopoledne pražští hasiči oznámili na twitteru, že od rána do půl desáté měli pět výjezdů spojených s následky větru.

Jedním z prvních se stalo odstraňování menšího stromu, který se v Troji opřel o zaparkované auto. Nárazy větru ale nepoznamenaly jen stromy. V Horních Počernicích bylo třeba zajistit roztrženou reklamní plachtu, v Nuslích hasiči dopoledne odstraňovali plech uvolněný ze střechy bytového domu.