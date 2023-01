Na horách bude koncem týdne sněžení četnější a trvalejší. Navíc ČHMÚ upozorňuje od úterka do čtvrtka na možnou tvorbu náledí.

Zima je zpět. Po týdnech oblevy se lyžaři konečně vrací na české sjezdovky

Teploty budou nadále nízké. Dnes se budou zřejmě pohybovat mezi plus jedním a minus třemi stupni. V úterý a středu se sice přes den mírně oteplí na nulu až plus čtyři stupně, ale poté budou opět i ve dne klesat teploty pod bod mrazu. Ve čtvrtek a pátek budou mezi minus dvěma a plus dvěma stupni a o víkendu mezi minus dvěma a plus třemi stupni. Ještě výrazněji se propadnou v noci. V nejbližších dnech mohou klesat teploty přes noc při zmenšené oblačnosti až na minus pět stupňů, v pátek pak na minus sedm, a o víkendu dokonce až na minus devět.

Víkend přinesl sněhovou nadílku

O uplynulém víkendu v Česku silně sněžilo, napadly až desítky centimetrů sněhu. Vyvolalo to problémy v dopravě a stalo se i několik vážných nehod, včetně tragických. Zároveň ale sněžení a pokles teplot umožnily znovuotevření lyžařských středisek, která byla často po oblevě na začátku roku dočasně uzavřená.