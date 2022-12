V kraji by dnes mohlo napadnout až deset centimetrů sněhu, na návětří hor by to mohlo být 15 až 25 centimetrů. „Budou se tvořit sněhové jazyky, na hřebenech hor i závěje,“ uvedli meteorologové. Večer by mělo srážek od jihozápadu ubývat.

Teploty dnes ráno klesly k minus čtyřem až minus sedmi stupňům Celsia, na horách bylo až minus deset stupňů. Přes den mají být minus jeden až minus čtyři, na horách až minus devět stupňů. Vítr by mohl mít na horách rychlost až 70 kilometrů v hodině.

Olomoucký kraj

Silnice v Olomouckém kraji, kde v noci na dnešek napadlo několik centimetrů sněhu, pokrývá ráno rozbředlý či ujetý sníh. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. V kraji zatím v souvislosti se sněžením není evidován nárůst počtu dopravních nehod. Na silnici u Zlatých Hor na Jesenicku ráno havaroval sypač. Dohlednost nadále snižují sněhové přeháňky, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Sněžení v noci postupně zasáhlo všech pět okresů Olomouckého kraje. Na Jesenicku a Šumpersku napadlo několik centimetrů sněhu, po chemickém posypu a plužení tam vozovky pokrývá rozbředlý sníh. Sjízdné jsou zatím všechny hlavní silniční tahy včetně komunikace přes Červenohorské sedlo. Na méně důležitých silnicích je vrstva ujetého sněhu.

Jaká bude letošní zima? Napovědět mohou i žaludy nebo zajíci

V noci sněžilo také na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku. Například na Šternbersku napadly zhruba dva centimetry sněhu. Dálnice v těchto okresech jsou po chemickém posypu zpravidla holé a mokré. Na vlhkých dálničních estakádách ale ráno hrozí námraza. Silnice první, druhé a třetí třídy pokrývá vrstva rozbředlého sněhu.

Středočeský kraj

Ve středních Čechách v noci na dnešek sněžilo, řidiči by měli být velmi opatrní. Krajští cestáři vyslali do terénu veškerou techniku, na silnicích místy leží rozbředlý sníh po chemickém ošetření. Nejvíc sněhu napadlo na Kladensku, řekla ČTK dnes ráno Kamila Černá z dispečinku krajské správy a údržby silnic.

Sněžení výrazně komplikuje hromadnou dopravu. Autobusy jezdí s maximální opatrností na úkor jízdního řádu. Se zpožděním je třeba počítat téměř na všech linkách PID. Výraznější komplikace jsou hlášené z oblastí Vlašimi, Poděbrad a Kokořínu.

„Silnice jsou ošetřené a sypače se vracejí na základny. Pojedou ale určitě znovu, protože má ještě padat sníh,“ uvedla Černá kolem 7:00.

Bílé Vánoce by mohli lidé prožít jen na některých místech Česka, ukazují data

Mluvčí správy a údržby silnic Petra Kučerová dodala, že krajští cestáři poslali za uplynulých 24 hodin do terénu 151 vozů zimní údržby ve všech čtyřech oblastech kraje. „Silnice jsou po chemickém posypu, ošetřené a sjízdné se zvýšenou opatrností,“ dodala Kučerová.

Například kladenské středisko nasadilo do terénu 46 vozů, podle dispečerky tam napadlo kolem šesti centimetrů sněhu. Další střediska mají středočeští cestáři v Benešově, Kutné Hoře a Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku. I tam měli cestáři v posledních hodinách napilno. "Měli jsme v terénu veškerou techniku, někde sypače jely i dvakrát," dodala dispečerka.

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji jsou dnes silnice sjízdné se zvýšenou opatrností. V Krušných horách leží na cestách ujetá vrstva nového sněhu, místy dál sněží. Silničáři mají v terénu veškerou techniku. Policisté od rána řešili několik dopravních nehod.

Sníh je na dálnici D8 v úseku na stoupání k hranici s Německem. Podle dopravního zpravodajství tam hrozí nebezpečí aquaplaningu. Náledí je na silnici I/7 na Chomutovsku u hranic, na stejné silnici na Lounsku je námraza. Na Děčínsku stejně jako v Krušných horách musí řidiči počítat se sněžením.

Policisté vyjížděli zatím k menším nehodám na Chomutovsku, v Ústí nad Labem, Štětí na Litoměřicku a Hřensku na Děčínsku.

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji ráno sněží. Většina silnic zůstává s opatrností sjízdná, mnohde na nich však po chemickém ošetření leží rozbředlý sníh nebo jeho zbytky. Vozovky nižších tříd, které silničáři sypou kamennou drtí, pokrývá místy uježděná vrstva sněhu. Provoz na některých silnicích komplikuje ledovka nebo námraza. Vyplývá to z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Na silnici I/69 mezi Lutoninou a Jasennou na Zlínsku je ledovka. Jeden jízdní pruh tam blokuje uvízlé nákladní auto. Nákladní vůz uvízl na stejné silnici pod kopcem Syrákov také nad Liptálem na Vsetínsku, kde je též ledovka. Před ledovkou varují silničáři i na silnici I/150 mezi Bystřicí pod Hostýnem a Loukovem na Kroměřížsku a také mezi Komárnem na Kroměřížsku a Kunovicemi na Vsetínsku. Na silnici II/493 u Petrůvky na Zlínsku je námraza.

Budou letos bílé Vánoce? Počasí může překvapit

Ve Zlínském kraji bylo dnes ráno většinou zataženo se sněžením, místy foukal slabý vítr. Teploty se v regionu pohybovaly od minus šesti do minus tří stupňů Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji zataženo, zpočátku na jihu kraje místy oblačno. Na většině území očekávají meteorologové občasné sněžení, ve východní části regionu trvalejší. Později večer budou srážky ubývat. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi minus čtyřmi až minus jedním stupněm Celsia.