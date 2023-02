V Jihomoravském kraji se dnes ráno může místy objevovat náledí, a to především na některých místech na Blanensku a Brněnsku. Vyplývá to z webu Ředitelství silnic a dálnic ČR. Řidiči by měli být opatrní. V kraji fouká nárazový vítr a místy je snížená dohlednost vlivem srážek.

Silnice II/311 mezi Šerlichem a Bedřichovkou v Orlických horách na Rychnovsku v Královéhradeckém kraji je od dnešního rána opět průjezdná. Pětikilometrový úsek silnice byl uzavřený od pondělního rána kvůli pádům silně namrzlých stromů. ČTK to řekla mluvčí policie Iva Kormošová.

Vyškov jako kluziště: sypače vyjely pozdě, bourala auta. Radnice už se omluvila

V Orlických horách by řidiči měli být při jízdě nadále velmi opatrní. Na cestách leží vrstva čerstvého sněhu a vítr na silnicích tvoří sněhové jazyky, uvedli silničáři.

Vrstva sněhu leží i na silnicích na Trutnovsku, Náchodsku a Jičínsku. Na nesolených silnicích v Krkonoších je vrstva sněhu až deseticentimetrová a místy je zledovatělá. I na krkonošských silnicích hrozí sněhové jazyky. Vítr na horách by dnes měl mít rychlost až 90 kilometrů v hodině.

V české části Krkonoš dnes po sněžení stouplo lavinové nebezpečí ze druhého na třetí stupeň z pětibodové škály. Při třetím stupni je lavinové nebezpečí značné. Situace na horách při třetím stupni je označována za velmi zrádnou, uvedla na webu Horská služba Krkonoše. Sněžku dnes opět zasáhl vítr o síle orkánu, v nárazech dosáhl rychlosti přes 159 km/h, vyplývá z dat měřicí stanice poštovny Anežka na vrcholu Sněžky. Hranice orkánu je 117,7 km/h. Vítr zastavil horní úsek lanovky na Sněžku. Třetí stupeň lavinového nebezpečí byl v Krkonoších v současné zimní sezoně vyhlášen poprvé.

Uzavření silnice na Harrachov

Silničáři v Libereckém kraji znovu kvůli očekávanému intenzivnímu sněžení od 11:00 uzavřou pro nákladní vozy nad 3,5 tuny silnici 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál na hraniční přechod s Polskem. Autobusy a osobní vozy tudy projedou. Omezení by zatím mělo platit do čtvrtečních 14:00, v závislosti na sjízdnosti vozovky pro nákladní vozidla a vývoji počasí může být ale termín uzavírky změněn, sdělil dnes ČTK Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti. Úsek se uzavírá při každém silnějším sněžení.

„V návaznosti na toto opatření bude aktivováno veškeré dopravní značení s výše uvedeným omezením. Doporučená alternativní trasa pro nákladní vozidla je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici 35. Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem,“ zdůraznil Svoboda. Sněžení a také silný vítr očekávají meteorologové v Libereckém kraji až do čtvrtka, v polohách nad 700 metrů se mohou tvořit sněhové jazyky a nad 900 metry i závěje.

Sněhové přeháňky a vítr. Počasí na některých místech v Česku komplikuje dopravu

Osmnáctikilometrový úsek silnice z Tanvaldu na Harrachov se v posledních letech pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování silnice tam stačí jediný uvízlý kamion. Na uzavření tahu do Polska přes Krkonoše upozorňuje proměnné dopravní značení, do jehož vybudování investovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přes deset milionů korun. Na značky motoristé narazí na hlavních tazích už v Příšovicích, Jablonci nad Nisou nebo Vratislavicích.

Kvůli špatné sjízdnosti je v kraji omezený provoz také na třech silnicích třetích tříd. Na Liberecku zůstává pro těžká nákladní auta nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku na Raspenavu a Hejnice. Řidiči musejí využít silnici 13 přes Frýdlant. Uzavřená je pro kamiony také silnice třetí třídy z Rynoltic do Hrádku nad Nisou. Do Hrádku musejí řidiči kamionů jet po hlavní silnici 13 a 35 přes Bílý Kostel, kde se solí. Obě uzavřené komunikace leží v chráněné oblasti, kde silničáři solit nemohou.

Nově v úterý silničáři pro veškerý provoz uzavřeli silnici třetí třídy z Albrechtic u Frýdlantu do Horního Vítkova u Chrastavy. Auta neprojedou čtyřkilometrovou alejí minimálně do 15. února, a to od odbočky ze silnice 13 na Albrechtickém kopci. Jde o úsek, který se v zimě neudržuje, na silnici jsou závěje a ze stromů obalených silnou vrstvou sněhu a ledu se odlamují i velké větve.

Pozor ve vyšších polohách

Řidiči by dnes měli být zvláště opatrní také především ve vyšších polohách Moravskoslezského kraje. Na Bruntálsku mohou na silnicích stále ležet zbytky rozbředlého sněhu a sněhové přeháňky mohou komplikovat dohlednost. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Obdobná je situace i ve vyšších polohách Opavska, kde může sjízdnost místy komplikovat navátý sníh. Před sněhovými přeháňkami varují silničáři také v Beskydech, kde ve vyšších polohách může být nová vrstva sněhu krytá posypem. Sněhové přeháňky mohou komplikovat sjízdnost i v okolí Třince.

Střediska v Jeseníkách hlásí ideální sněhové podmínky. Parkoviště jsou přeplněná

Silnice ve vyšších polohách na severu Olomouckého kraje stále pokrývají místy zbytky rozbředajícího sněhu, zvýšená opatrnost je tam na místě. Platí to i pro vyšší polohy na Olomoucku a Prostějovsku, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Opatrní by měli být řidiči i na vozovkách udržovaných inertně. Na Jesenicku spadl přes noc jen poprašek sněhu, na Šumpersku padá déšť se sněhem, řekli dnes ČTK dispečeři správ silnic. Ostatní vozovky v kraji jsou většinou holé a mokré.

V Jeseníku je nyní teplota dva stupně nad nulou. „Je zataženo, během večera byly sněhové přeháňky, spadl jen poprašek. Silnice udržované chemicky jsou nyní holé s chemickým posypem, na inertních je ve vyšších polohách zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Ledovka už se naštěstí nikde netvoří, ten minulý týden už máme za sebou,“ řekl dnes ČTK dispečer jesenické správy silnic.

Podobná situace je také na Šumpersku, i tam jsou silnice udržované chemicky holé a mokré, od vyšších poloh však musejí řidiči počítat se zbytky sněhové kaše. Na vozovkách, které silničáři sypou drtí, leží ujetá sněhová vrstva krytá posypem. „V noci na dnešek padal déšť se sněhem, i nyní jsou přeháňky s deštěm a sněhem. Teploty se pohybují od minus tří do nuly,“ řekl dnes ČTK dispečer šumperské správy silnic.

Opatrní by měli být řidiči i ve vyšších polohách na Šternbersku, na silnicích tam leží zbytky rozbředlého sněhu a kvůli silnému větru se mohou tvořit sněhové jazyky. Také vozovky na Kozlovsku a Potštátsku po plužení a posypu pokrývá rozbředlý sníh, je tam potřeba zvýšená opatrnost, uvádí ŘSD. Ta je nutná i při cestě na Konicko a Protivanovsko, také tam leží na vozovkách udržovaných chemicky zbytky rozbředajícího se sněhu a cestáři upozorňují na možnost vzniku sněhových jazyků.

Silnice na Vysočině jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Hlavní tahy jsou mokré nebo s vrstvou rozbředlého sněhu, na silnicích nižších tříd leží ujetá vrstva sněhu. Kvůli havarovanému kamionu u obce Strměchy na Pelhřimovsku je uzavřená silnice II/602. Místo lze objet přes Jihlavu a Humpolec. Vyplývá to z informací policie a Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina (KSÚS).

Začátkem týdne zasáhne Česko silný vítr. Na horách hrozí tvorba sněhových jazyků

Podle dispečera KSÚS Romana Hubeného padal sníh přes noc v celém kraji, kvůli silnému nárazovému větru se tvoří sněhové jazyky. O údržbu silnic se staralo 110 sypačů. Na sněhové jazyky a kluzkou vozovku upozorňovali řidiči po ránu u Kostelce na Jihlavsku.

Na vozovkách v horských oblastech Vsetínska ležel dnes ráno sníh. V nižších polohách okresu jsou silnice mokré, může se však na nich tvořit námraza nebo náledí. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, stejně jako mokré vozovky na Zlínsku. Silnice v ostatních částech Zlínského kraje jsou většinou holé, vlhké a sjízdné bez omezení. Místy se však na vozovkách v kraji tvoří ledovka, vyplývá z aktuálních údajů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Neprůjezdná je kvůli ledovce silnice III/42826 v délce 7,6 kilometru mezi Modrou na Uherskohradišťsku a rekreační oblastí Bunč, která leží na rozhraní okresů Uherské Hradiště a Kroměříž. „Vozovka se v zimě neudržuje,“ uvedli silničáři. Před ledovkou varují i na silnici II/150 v obcích Komárno a Osíčko na Kroměřížsku a silnicích I/49 a III/04910 při vjezdu do obce Horní Lideč na Vsetínsku.