Do Česka se vrátí tropy. Teploty budou atakovat i 36 stupňů

Meteorologové varovali před vedry, které tento týden zasáhnou Česko. Odpolední teploty kolem 35 stupňů Celsia budou od úterý panovat na severozápadě Čech. Ve středu se velmi horké počasí rozšíří i do zbytku republiky. Výjimkou bude Vysočina, kde by měly maximální teploty v polovině týdne dosáhnout 31 až 34 stupňů, tedy být pod hranicí takzvaného supertropického dne. Kvůli teplu a suchu hrozí také nebezpečí vzniku a šíření požárů. Vyplývá to z aktuálních výstrah Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Lidé na koupališti. Ilustrační snímek | Foto: ČTK