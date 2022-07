Do Česka se vrátí tropy. Teploty budou atakovat i 36 stupňů

ČTK Redakce

Česko čekají tento týden tropické teploty, ve středu může být až 36 stupňů Celsia. V pátek se mírně ochladí a bude do 30 stupňů, o víkendu by teploty mohly opět vystoupat až na 33 stupňů. V týdenní předpovědi to uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteorologové zároveň vydali varování před velmi vysokými teplotami, kvůli teplu a suchu hrozí také nebezpečí vzniku a šíření požárů.

Lidé na koupališti. Ilustrační snímek | Foto: ČTK