Na velikonoční víkend se v Česku mírně oteplí. Bude ale zataženo s přeháňkami

ČTK

Na prodloužený velikonoční víkend se v Česku mírně oteplí. V pondělí by měly nejvyšší teploty vystoupat až na 13 stupňů Celsia. Od pátku do neděle ale bude zataženo s občasným deštěm či přeháňkami. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku začal 16. dubna 2022 třídenní program Velikonoce na Valašsku | Foto: ČTK