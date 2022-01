Upozornění před silným větrem platí do čtvrtečních 18:00 pro většinu regionů s výjimkou Plzeňského a Zlínského kraje, západní části Karlovarského kraje, východní části Moravskoslezského kraje a jižní poloviny Jihomoravského kraje. V oblastech se silným větrem hrozí podle meteorologů poškození stromů a menší škody na budovách.

Příliš teplé české zimy: Dní, kdy mrzne, je čím dál méně

Lidem ČHMÚ doporučuje zajistit okna a dveře nebo předměty volně položené venku. Lidé by si také měli dávat pozor při pohybu venku a jízdě autem. Na horách by měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Meteorologové současně doplnili, že jízdu autem mohou také ztížit sněhové jazyky, které se budou od noci do čtvrtečního podvečera tvořit vlivem silného větru v polohách přibližně nad 500 metrů nad mořem. Doporučují proto řidičům sledovat dopravní zpravodajství.