"Za uplynulých 24 hodin spadlo na většině našeho území pět až 15 milimetrů srážek, výjimkou bylo jen Karlovarsko s úhrny do dvou milimetrů," uvedl dnes ráno Český hydrometeorologický ústav. První výraznější sněžení této zimy se týkalo míst nad 400 metrů nad mořem v západní polovině republiky, tedy Čech a Vysočiny. Sníh s deštěm padal i v nižších polohách, jako v Praze, Plzni, Pardubicích a Českých Budějovicích. Na Humpolecku, Havlíčkobrodsku a Jihlavsku napadlo kolem pěti centimetrů mokrého sněhu.

V Čechách bude sněžit v polohách nad 400 metrů nad mořem i v dalších hodinách. Od dnešního poledne do půlnoci napadne kolem pěti, ojediněle až deseti centimetrů mokrého a těžkého sněhu. Na většině území Česka a na jihu Moravy se pak v druhé polovině noci na čtvrtek a ráno bude při ochlazení tvořit na silnicích a chodnících náledí či zmrazky. Informoval o tom dnes ČHMÚ.

Podle něj lze očekávat kvůli sněžení komplikace v dopravě a zásobování. Pod tíhou mokrého sněhu se totiž mohou lámat větve stromů a škody může sníh způsobit i na drátech elektrického vedení. K opatrnosti nabádají meteorologové řidiče a chodce i kvůli předpokládanému náledí, které hrozí zejména na neošetřených komunikacích.

Tři nehody kamionů

Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla je celá dálniční i silniční síť sjízdná, komplikace během noci a rána způsobily postupně tři nehody kamionů. Silničáři najeli za posledních 24 hodin se sypači 2380 kilometrů, použili 152 tun soli a 46 tisíc litrů solanky, což je voda s vysokým obsahem solí jodu a bromu. Na silnice první třídy vysypali 175 tun soli.

Kvůli sněžení jsou jen s opatrností sjízdné silnice v západní části Vysočiny. Na silnici I/34 u Humpolce se tvoří kolony nákladních aut kvůli uježděnému sněhu v kopci. Na Havlíčkobrodsku, Pelhřimovsku a Jihlavsku už sněžilo v úterý večer a v noci na dnešek. Řidiči by měli být opatrní také v Krkonoších a Orlických horách, kde ráno ležel na silnicích místy rozbředlý sníh. Silnice v okolí Šerlichu v Orlických horách v délce asi čtyř kilometrů pokrývala vrstva ujetého sněhu do sedmi centimetrů.

S kluzkou vozovkou by měli počítat řidiči také na silnicích v Krušných horách. V Libereckém kraji zatím žádné problémy na silnicích hlášené nejsou, hlavní tahy jsou většinou jen holé a mokré, a to včetně silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska.

Na více než desítce míst v Čechách dnes meteorologové naměřili sněhovou pokrývku přes deset centimetrů. Šlo většinou o vrcholky hor na Šumavě a v Krkonoších, které jsou nad 1000 metrů nad mořem. Nejvíce napadlo na Březníku na Šumavě, kde naměřili 20 centimetrů sněhu. O pár centimetrů méně bylo v Krkonoších na Labské Boudě, Luční Boudě a Dvoračkách. Deset centimetrů sněhu ale spadlo také na druhém nejvyšším vrcholu Brd Praze.

Další sněžení očekávají meteorologové během dneška. Nejvíce to bude opět v západní části Vysočiny, na jihozápadě a severu Čech, kde by mohlo znovu napadnout pět až deset centimetrů sněhu. Bude ale rychle odtávat.