V nadcházejících dnech by v Česku opět mohla být vidět polární záře. Důvodem je série erupcí na Slunci, při kterých se uvolnila plazmatická oblaka a míří částečně i k Zemi, sdělil astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě. Vzácný přírodní úkaz bylo v Česku naposledy možné pozorovat letos v květnu, polární záře byla tehdy nejsilnější od roku 2003.

První vlna plazmatických oblaků má dorazit již dnes, ovšem přes den. Podle Horálka ale může geomagnetická aktivita vydržet až do noci. Na Slunci se navíc objevují další erupce. „Není vyloučeno, že se zvýšená geomagnetická aktivita prodlouží do dalších dní,“ podotkl astronom. Upozornil ale, že předpovědět tyto jevy je obtížné.

Podle Horálka je situace podobná jako v květnu, kdy série erupcí způsobila jasné polární záře na mnoha místech na světě včetně Česka a Slovenska. Tentokrát jsou nicméně erupce slabší. „V tuto chvíli vědci nepředpokládají, že stávající aktivita Slunce způsobí stejně intenzivní jevy, přesto zde šance na úkazy jsou. Navíc v následujících dnech ustupuje z noční oblohy Měsíc, který svým svitem jev často přezáří, takže nastávají příhodné podmínky,“ sdělil.

Plazmatická oblaka ze Slunce dorazí k Zemi vždy za dva až tři dny, proto nelze předpověď dělat na delší dobu. Zájemcům o pozorování polární záře astronom doporučuje sledovat takzvané aurorální monitory například na webech www.solarham.com nebo www.spaceweatherlive.com, případně prostřednictvím mobilní aplikace Aurora Alerts.

| Video: Youtube

Polární záři si mohou lidé splést s červánky

Polární záře patří mezi nejkrásnější přírodní úkazy na obloze. Celkem běžné jsou v polárních oblastech, kde jsou viditelné po celé obloze. V Česku bývají naopak obvykle velmi slabé. Nezkušení pozorovatelé si je mohou splést se světelným znečištěním nebo červánky. „Zda jde opravdu o polární záři, se dá velmi jednoduše ověřit na mobilním telefonu. Pokud si ji vyfotíte, mobil vám ukáže barvu daleko lépe, než je viditelné pouhým okem. Někdy bývají na fotce vidět i takzvané barevné sloupy, což také dokazuje, že jde o polární záři,“ sdělil už dříve ČTK Jakub Rozehnal, ředitel organizace Planetum zaštiťující pražské planetárium a hvězdárny.

Zájemci o pozorování úkazu by si měli najít místo s nerušeným výhledem k severu. Zároveň by se mělo jednat o oblast, kde pozorování nebude rušit světelné znečištění. Ve směru na sever se proto nesmí do vzdálenosti desítek kilometrů nacházet žádné větší město.