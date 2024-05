Bouřky, které dnes hrozí v celém Česku, mohou zemi zasáhnout i v sobotu. Stejně jako dnes může v opakovaných bouřkách napršet až 50 milimetrů srážek a hrozí menší kroupy. V sobotu se navíc mohou přidat nárazy větru s rychlostí kolem 70 kilometrů za hodinu. Výstrahu dnes upřesnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Bouřky meteorologové očekávají i v neděli.

Bouřka - Ilustrační foto | Foto: ČTK/DPA/Julian Stratenschulte

ČHMÚ zkrátil platnost dnešní výstrahy, která měla pro jihozápad Čech trvat až do nočních hodin. Podle upřesnění hrozí bouřky ve všech krajích jen do dnešních 19:00. Výstraha pro sobotu bude platit od 11:00 do 21:00.

Bouřky budou ojediněle silné a doprovázet je budou přívalové srážky. Jen pomalu budou postupovat k severozápadu až severu. Spadnout může kolem 30 milimetrů srážek za krátký čas a v opakovaných bouřkách může napršet i kolem 50 milimetrů.

„Ojediněle se v bouřkách mohou vyskytnout menší kroupy většinou do dvou centimetrů, a to s větší pravděpodobnosti v sobotu. V sobotu se také mohou vyskytnout nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu (kolem 70 kilometrů za hodinu),“ uvedl ČHMÚ. Hrozí lokální záplavy a rychlé vzestupy hladin menších toků především na jihozápadě a západě území.