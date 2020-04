„Vycházíme z předpokladu, že kdo nás dosud o pomoc s návratem domů nepožádal, ten se v nouzi nenachází. Repatriace jsou tu od pomoci lidem v nouzi, je samozřejmě právem každého tuto možnost nevyužít a v zahraničí zůstat. Pravděpodobně ale pak bude muset zůstat v cizině až do doby, než se všechna opatření uvolní, a to jak u nás, tak ve světě,” upozornil zbývající Čechy v zahraničí ministr Tomáš Petříček.

Ministerstvo zahraničí plánuje vyslat ještě tři repatriační letadla, a to na Srí Lanku a Nepál (odlet 4. dubna), Bali (odlet 7. nebo 8. dubna) a do Austrálie a na oba hlavní ostrovy Nového Zélandu (odlet v průběhu příštího týdne).

„Počet Čechů v zahraničí, kteří jsou skutečně situacích, kdy nemají dlouhodobě kde bydlet, nebo jim končí víza atd., se výrazně snížil. Proto jsme se rozhodli, že s repatriačními lety budeme pokračovat už jen do Velikonoc, pokud nedojde k nějaké neočekávané změně,“ dodal šéf české diplomacie.

Kromě velkých skupin Čechů, které vyzvednou nejbližší repatriační lety, zůstávají podle Petříčka v zahraničí i menší skupiny jednotek až desítek českých občanů, například v Peru, v Jihoafrické republice nebo na Filipínách. O možnosti jejich evakuace Česko jedná s dalšími státy Evropské unie.

"V případě zásadního zhořšení situace v některém ze států, kde ještě o Češích v nouzi víme, nebo v případě žádosti o vypravení společného unijního letu, jsme připraveni operativní reagovat," zdůraznil náměstek konzulární sekce ministerstva Martin Smolek.

Zpoplatněný let z Austrálie

Největší skupina Čechů, kteří se nemohou vrátit domů, je v Austrálii a na Novém Zélandu. Dříve česká diplomacie zvažovala jejich vyzvednutí ve spolupráci s dalšími středoevropskými zeměmi, vzhledem k velkému počtu Čechů se ale nakonec rozhodla pro samostatný postup.

"Jsme již v jednání s leteckou společností, vyřizujeme povolení a já věřím, že bychom v průběhu následujícího týdne mohli přivézt naše občany z Nového Zélandu a z Austrálie," řekl Petříček.

Repatriace dosud probíhala pro občany zdarma, jelikož byla hrazena ze státního rozpočtu a fondů Evropské unie. Let do Austrálie a na Nový Zéland však tvoří výjimku. Jeho vypravení totiž vyjde na více než 30 milionů, což je zhruba třikrát více než doposud nejdražší let na Filipíny. Uvízlí Češi si na návrat přispějí částkou ve výši zhruba 18 tisíc korun, která odpovídá standardní ceně letenky v ekonomické třídě.

Českými repatriačními letadly se podle Petříčka vrátilo ze zahraničí i zhruba 600 občanů jiných zemí EU. Naopak Češi mohli k návratu využít letadla jiných evropských zemí, zejména Německa nebo Rakouska. Díky zapojení do evropského repatriačního mechanismu bude podle Petříčka možné žádat EU o vrácení části nákladů na repatriační lety, mohlo by to být až 75 procent.