Česká republika se rozloučí se zesnulým zpěvákem Karlem Gottem státním pohřbem. Den pohřbu bude rovněž dnem státního smutku. Na návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) to dnes na mimořádném jednání schválila vláda. Rozhodnutí je podmíněno souhlasem Gottovy rodiny, řekl na tiskové konferenci předseda vlády. Gott zemřel ve věku 80 let v úterý krátce před půlnocí doma v kruhu své rodiny.

Karel Gott | Foto: Profimedia.cz

Babiš dopoledne uvedl, že ceremoniál by se mohl uskutečnit v katedrále svatého Víta. Považoval by to za adekvátní vzhledem k tomu, jak významnou osobností Gott byl. "Čekáme na vyjádření rodiny, jestli si to bude přát a jaké měl pan Karel Gott představy," řekl po zasedání vlády Babiš. Nechtěl spekulovat o tom, zda by se mohl obřad konat na jiném místě, datum pohřbu zatím určeno není.