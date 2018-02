Česko si polepšilo v indexu korupce. Je na 42. místě

České republice k lepší pozici v žebříčku korupce pomohlo pouze to, že loni vešly do praxe některé protikorupční zákony. Šlo třeba o úpravu financování politických stran, novelu o střetu zájmů či regulace hazardu. Ve všech ostatních aspektech hodnocení ale Česko stagnovalo. Organizace Transparency International (TI) to dnes uvedla k výsledkům indexu vnímání korupce, v němž si Česko polepšilo ze 47. na 42. místo. Rizikem je podle TI propojování politické a ekonomické moci.

"Aktuální umístění ČR lze spíše než jako nástup nového pozitivního trendu interpretovat jako důsledek stagnace v některých sledovaných oblastech. Jinak by totiž mohlo hodnocení dopadnout lépe," uvedla česká pobočka TI. Ředitel TI David Ondráčka české zákony připodobnil k hráčům fotbalového týmu, který není hvězdně obsazen, ale umí celkem obstojně hrát. "Sem tam nějaký výsledek ukopete, ale liga mistrů z toho nikdy nebude, spíš nám permanentně hrozí sestup," dodal. Negativní trendy podle TI posilují třeba v propojování politické a ekonomické moci. "Zatím jde pouze o výstražné signály, které se sice nemusí projevit ihned, v důsledku však mohou přispět k dlouhodobému propadu jako v případě Maďarska," píše organizace. Maďarsko se v posledních šesti letech propadlo v žebříčku o deset bodů. K lepšímu umístění by Česku pomohlo několik nepopulárních, ale jednoduchých kroků. "Politická reprezentace musí aktivně obhajovat autoritu demokratických institucí a respektovat dělbu moci s důrazem na nezávislou a profesionální justici a policii," nabízí TI jeden z receptů na zlepšení. Je ale třeba podniknout i kroky v dalších oblastech, jako je stabilizace a otevřenost veřejné správy, hospodárnost veřejných rozpočtů a rozkrývání skutečných majitelů firem a dalších právnických osob. Je například potřeba zabránit demontáži zákona o státní službě a snadným přístupem k informacím umožnit lidem využívat institut veřejné kontroly. Registr smluv může fungovat jedině bez zbytečných výjimek. "Politici by měli poskytovat proaktivně informace s relevantním politickým obsahem, dále by tu měl být rovný přístup ke všem informacím a dokumentům a veřejné orgány by měly konzultovat s veřejností ještě před tím, než je rozhodnuto," řekla na tiskové konferenci Šárka Laboutková z Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci. Podle ní je zásadní ujasnit si motivaci, proč by měla být společnost transparentnější. "Pokud bude pouze tlak vnějších institucí a nebude motiv, který se bude zabývat tím, aby občané získali větší důvěru v politické instituce a demokratické principy jako takové, tak se do vyšší soutěže prostě nedostaneme," upozornila. Podle Stevana Villalobose z poradenské společnosti Ernst & Young jsou země západní Evropy nebo USA v řadě opatření před Českem, a to především v postihu korupčního jednání. Hodnota indexu může mít podle něj negativní dopad na tuzemské firmy, které se pokoušejí o vstup na zahraniční trhy. "Mohly by být přísněji posuzovány z hlediska rizikovosti," uvedl. Česká republika si v celosvětovém žebříčku vnímání korupce za rok 2017 po loňském propadu mírně polepšila. V indexu, který hodnotí korupci ve 180 zemích světa, patří Česku spolu s Kyprem, karibským ostrovním státem Dominikou a Španělskem 42. místo. Loni bylo na 47. místě. V aktuálním žebříčku TI hodnotí Česko 57 body, což je o dva body více než v indexu pro rok 2016. Na stobodové škále označuje sto bodů zemi téměř bez korupce a nula znamená vysokou míru korupce. Česko je osm bodů pod průměrem EU, ve srovnání zemí EU je 18. Podle Davida Kotory z oddělení komunikace TI by mělo aspirovat minimálně na průměr EU, tedy 65 bodů. "Potenciál Česká republika samozřejmě má," řekl Kotora. Dodal, že například ze zemí visegrádské čtyřky zaznamenala ČR jako jediná země bodový vzrůst. Žebříček zveřejňuje mezinárodní nevládní organizace Transparency International od roku 1995. Sestavován je na základě výsledků průzkumů mezi experty. "To se nerovná vnímání korupce občany a už vůbec to nehodnotí, jaká je korupce ve skutečnosti," upozornil dnes ekonom Petr Jánský. Žebříček hodnotí třeba schopnost vládních institucí potlačovat a postihovat korupci, účinnost protikorupčních opatření, rozsah korupce v různých oblastech veřejné správy, míru transparentnosti jejího fungování a míru zneužívání veřejných funkcí a veřejných prostředků.

Autor: ČTK