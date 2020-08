Z informací ministerstva na webu plyne, že největší legislativní změnou v novém školním roce bude zřejmě přesunutí slohů a ústní části maturity z úrovně státu do škol. Novelu školského zákona prosadil ministr školství Robert Plaga (za ANO) v červnu. Počítá s tím, že stát bude organizovat už jen maturitní testy. Úprava zároveň zrušila plánované zavedení povinné maturity ze tří předmětů, tedy češtiny, cizího jazyka a matematiky. Povinná zůstane čeština, mezi matematikou a cizím jazykem si budou moci maturanti nadále vybírat.

V připravené úpravě vyhlášky k maturitám, která by měla sladit podobu zkoušek s novelou zákona, ministerstvo navrhlo, aby se testy místo známek hodnotily procenty a slovy "uspěl" či "neuspěl". Známkovat by se měla jen školní maturita. Podle některých odborníků to povede k dalšímu snížení objektivity maturit, jiní v tom problém nevidí.

Podzimní maturity se budou konat ještě podle dosavadních pravidel. Pro žáky, kteří k nim byli přihlášeni poprvé už na jaře, ale platí, že nemusí psát sloh z češtiny a cizích jazyků. Písemné maturitní práce se letos na jaře kvůli opatřením proti koronaviru zrušily.

Školy musí v souvislosti s šířením koronaviru od září počítat opět s možným přechodem na výuku na dálku, i když se otevřou v běžném provozu. Epidemická situace v jednotlivých okresech se může lišit, záležet proto bude na rozhodování hygieniků a ministerstva zdravotnictví.

Školy by měly dbát na dodržování přísné hygieny a dovybavit se počítači na výuku na dálku, která by na rozdíl od jara už byla povinná. Základní školy na to dostanou v říjnu zhruba 1,3 miliardy Kč navíc. Přidáno by měli dostat učitelé i na platech. Plaga pro ně chce od ledna proti letošku devět procent navíc a pro nepedagogy ve školství sedm procent.

Zákaz používání mobilů

Školy navíc získají v novém školním roce právo zakázat žákům používání mobilních telefonů. A zkrácené studium s výučním listem bude moci absolvovat i žák, který úspěšně dokončí čtvrtý ročník střední školy, ale neodmaturuje. Dnes to jde pouze s maturitou.

Ministerstvo nyní dokončuje přípravu dokumentu nové strategie vzdělávání do roku 2030, která by podle něj měla vést k modernizaci a ke snížení nerovností ke vzdělávání. Dokument by měla na podzim schválit vláda. Od ledna začne platit už hotová strategie pro vysoké školy, která by měla mimo jiné zefektivnit výzkum.

Vláda už dříve schválila novelu, která by měla řešit nedostatek učitelů zpřístupněním profese lidem bez učitelského vzdělání. Úprava předpokládá zajištění podpory začínajících učitelů jejich zkušenějšími kolegy. Odborníci na ni mají rozporuplné názory. Školský výbor novelu na jaře podpořil, Sněmovna se jí ale zatím nezabývala. Rozhodnuto zatím není ani o několika dalších připravených úpravách v legislativě. Jde například o záměr omezit rozdíly v práci školských poraden v různých krajích.