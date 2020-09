Podle Zajíčka zatím není jasné například to, jak se ve středních školách bude řešit výuka praktická. Z dnešních informací od Plagy je podle něj ale možné vyvodit, že se konat nebude. "Přijde mi to jako velmi nešťastné," řekl.

Podle něj se může stát, že se pravděpodobné dva týdny distanční výuky nakonec třeba prodlouží. Upozornil, že by se to dotklo i žáků v závěrečném ročníku, kteří již na jaře tři měsíce o praktickou výuku přišli. Připomněl, že vysoké školy s nařízenou distanční výukou mají výjimku na praktické vyučování pro skupiny do 15 lidí. Podle něj by takové řešení bylo možné i pro střední školy.

Možnost zachování prezenční výuky pro první ročníky, o které o víkendu hovořil Prymula, není pro zástupce středních škol tak podstatná. Noví žáci se podle Zajíčka ve školách už zorientovali, a přechod na výuku na dálku by pro ně proto tak velký problém nebyl. Řada škol má podle něj ale už připravené rozvrhy s tím, že bude zachovaná praktická výuka.

Schejbalová, která vede čtyřleté, šestileté a osmileté Gymnázium Nad Štolou v Praze 7, uvedla, že s možností uzavření jen vyšších čtyř ročníků gymnázií vůbec nepočítala. Škola podle ní už má připravený rozvrh na celkový přechod na distanční vzdělávání, který nyní bude muset změnit.

Nepochopitelné otálení

"Já si myslím, že to bude minimálně měsíc, protože za 14 dnů se nic nevyřeší a konec konců i pan Prymula v neděli říkal, že zlepšení situace po opatřeních je po třech až čtyřech týdnech," uvedla. Podivila se taky nad tím, proč střední školy nedostaly letos z rozpočtu na výuku na dálku žádné peníze navíc, když by nyní měly učit distančně, zatímco základní školy mají obdržet 1,3 miliardy korun na dovybavení, ač mají pokračovat v prezenční výuce.

Oba se také pozastavili nad tím, proč chtějí zástupci vlády upřesnit informace až ve středu. "Nechápu to otálení. Evidentně domluveni jsou, tak proč nám to nemohli říct," řekl Zajíček.