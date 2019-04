Minci zruční řemeslníci vyráběli frézováním/gravírováním a následně dokončili rytci precizním ručním rytím a leštěním. Unikát váží 130 kilogramů, v průměru má 53,5 cm a je vyroben z ryzího zlata. Mince s nominální hodnotou sto milionů se stala symbolem oslav stoletého výročí československé koruny.

Na umělecký návrh mince vypsala Česká národní banka anonymní výtvarnou soutěž. To byla pro medailéry nesporně ohromná výzva, s tématem se rozhodlo poprat čtrnáct umělců. Zvítězil akademický sochař Vladimír Oppl.

Na přípravě a výrobě se podílely tři mincovny ze tří zemí. Švýcarská slévárna Metalor Technologies vyrobila polotovar o váze 270 kilogramů zlata, jenž putoval do vídeňské mincovny. Tam pod frézami při tvorbě reliéfu mince zeštíhlela na polovinu váhy. I přesto na manipulaci s tímto zlatým obrem potřebovali speciální jeřáb, během závěrečných úprav v České mincovně jej několikrát otáčeli.

Výstava na Pražském hradě

Česká národní banka připravila pro veřejnost VÝSTAVU 100 LET ČESKO-SLOVENSKÉ KORUNY, která je otevřena až do 28. dubna v prostorách Císařské konírny Pražského hradu. Návštěvníci tam mimo jiné uvidí také vysokohmotnostní minci, která se stala symbolem oslav.



Den otevřených dveří pražského ústředí ČNB se uskuteční letos v září a formálně uzavře oslavy 100. výročí československé měny. Otevřeno bude mít také prodejna České mincovny v pasáži České národní banky.

V prosinci jsme ji u nás začali dokončovat. Vystřídali se na ní ti nejzkušenější rytci a nejlepší mistři povrchových úprav,“ přiblížil výrobní ředitel České mincovny Stanislav Bachtík s tím, že šlo bezesporu o náročnou ale velmi úžasnou práci. Pro vytvoření kontrastu matových a lesklých částí jsou nezbytné citlivé ruční úpravy. Cizelování a leštění trvalo stovky hodin. „Povrchové úpravy celkem zabraly 550 hodin,“ doplnil Bachtík.

„Mince má obě strany, na lícní stranu umístil autor kromě názvu státu a nominální hodnoty 100 milionů Kč logo České národní banky a motivy našich mincí. Na rubové straně je potom český lev se slovenským štítem a opis, který se vztahuje k výročí československé koruny, a také replika rubové strany první československé mince z roku 1922,“ popsal při dokončovacích pracích na stomilionové minci Jaroslav Moravec z ČNB.

Investice s puncem umění

Protože jde o raritu, i s tak vysokou nominální hodnotou, našli se zájemci, kteří by ji chtěli koupit. Odešli s prázdnou. K dispozici není ani její zmenšená kopie. Existuje pouze model ve skutečné velikosti, který představila Česká mincovna na mezinárodním veletrhu World Money Fair v Berlíně. Kdo chce tedy investovat do zlata musí sáhnout po jiné nabídce.

A to jak v emisi pamětních mincí České národní banky, které se také razí v Jablonci, tak v emisi mincí a medailí České mincovny.

Rozdíl mezi mincí a medailí je obrovský a to hned ve dvou ohledech. Mince má na rozdíl od medaile vyznačenu nominální hodnotu, název emitenta a není zatížena daní z přidané hodnoty. Pokud mluvíme o způsobu uložení peněz, tak, aby se uchovala jejich hodnota, je určitě investice do ryzích kovů v podobě mincí nebo medailí tou správnou. Vývoj na světových trzích to jen potvrzuje.

ČESKÁ MINCOVNA

je tradičním českým výrobcem a prodejcem pamětních mincí a medailí. Dvacet pět let razí v Jablonci nad Nisou oběžné mince pro český stát. Svým vznikem v roce 1993 firma navázala na dlouholetou tradici ražby mincí na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.



Po rozpadu Československa na dva samostatné státy Česko a Slovensko, vznikla potřeba také oddělit od sebe dosud společnou měnu. Jablonec nad Nisou se jako vhodné místo nabízel. Byli zde zkušení lidé v oboru lisovaných kovových součástek, skvělí rytci, zapálení řemeslníci a schopní manažeři v Bižuterii. Ve městě je mimo jiné i Střední umělecko-průmyslová a Vyšší odborná škola, kde vyučují obor ražená medaile. Po cestě „na zkušenou“ do zahraničních mincoven přišli tehdejší zakladatelé akciové společnosti Česká mincovna na Českou národní banku s konkrétním návrhem: „Chceme razit české peníze a umíme to.“ Důvěru dostali, tendr na ražbu oběživa získali. Přestože úplně první mince se razily pro Českou republiku v zahraničí, záhy přešla výroba do Jablonce.



Dalším významným krokem byla zakázka na ražbu pamětním stříbrných a zlatých mincí pro ČNB. V Jablonci nad Nisou se razí ze zlata, stříbra i platiny také ve vlastní emisi České mincovny. Na přelomu tisíciletí získala v USA titul Nejkrásnější zlatá mince světa pamětní mince emitovaná Českou národní bankou v nominální hodnotě 10 tisíc korun nazvaná Nové město pražské. Celý náklad 5 300 kusů byl kompletně rozprodán a dnes se jednotlivé exempláře považují za velkou vzácnost.