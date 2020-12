Novou sněhovou pokrývku meteorologové očekávají v celém Pardubickém kraji a na Vysočině a v řadě okresů Královéhradeckého, Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Se sněžením by tam lidé měli počítat ve čtvrtek od 02:00 do 22:00. Mokrý sníh by podle meteorologů mohl komplikovat chůzi i jízdu a navíc by mohl způsobit škody na stromech nebo drátech elektrických vedení.

Ve Zlínském, Moravskoslezském kraji a na východě Jihomoravského kraje a na severu a východě Olomouckého kraje se k tomu může přidat při mrznoucím dešti ledovka. Na vozovkách se ojediněle může tvořit do půlnoci na pátek.