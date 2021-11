Hasiči, policisté a záchranáři v Jihomoravském kraji mají od pátečního odpoledne plné ruce práce. První sníh na tamních silnicích totiž přinesl koncem pracovního týdne velké množství nehod. Podle prvotních informací policistů se do čtvrté hodiny odpoledne zatím obešly bez vážného zranění. „Ve většině případů se jednalo o drobné kolize v menších rychlostech, kdy řidiči nestihli reagovat na před nimi jedoucí auta,“ řekl Deníku Rovnost policejní mluvčí Petr Vala.

Řada aut skončila v příkopech nebo na střeše. U obce Kaly na Brněnsku bouralo kolem půl čtvrté odpoledne nákladní auto, které skončilo na boku. Zablokovaný náklad tam zablokoval provoz. V obci Milíčovice na Znojemsku se pak srazila na křižovatce tři auta. „Další nehoda se stala v Domašově na Brněnsku, kde skončilo auto na střeše. Havárie zablokovala nájezd na dálnici,“ dodal policista.

V Moravských Málkovicích na Vyškovsku pak v pátek odpoledne sjel autobus do příkopu. Nehoda se tam obešla bez zranění.

Teploty se v kraji pohybují kolem nuly. Sjízdná se zvýšenou opatrností je D1 mezi 142. a 189. kilometrem, také mezi 218. a 272. kilometrem. Obdobně je na tom i D2 mezi 11. a 46. kilometrem i D46 mezi nultým a 33. kilometrem. Dálnice jsou podle silničářů ale mokré po chemickém ošetření. Se zvýšenou opatrností jsou sjízdné i silnice nižších tříd na Blanensku, Vyškovsku, Znojemsku, Brněnsku a také v Brně. Jsou mokré po chemickém ošetření. Na Vyškovsku je pro kamiony uzavřená silnice mezi Drnovicemi a Podomím.

Podle provozního ředitele Brněnských komunikací Jana Klištince ve městě vyjelo všech 21 posypových vozů firmy. "Zároveň upozorňujeme řidiče na nutnost opatrné jízdy, a to zejména ve výše položených oblastech města Brna," uvedl ředitel.

Sněžení zasáhlo také východní část jižních Čech. „Na Jindřichohradecku, zejména ve východní částí na Novobystřicku může napadnout až sedm centimetrů sněhu. Vzhledem k tomu, že je stále vyšší teplota povrchu země, tak se sníh zřejmě všude neudrží,“ uvedl meteorolog budějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Josef Slavík.

V noci se má vyjasnit, což přinese pokles teplot a v některých místech se v sobotu ráno může tvořit ledovka.

Námraza v Orlických horách

Sněžení zaskočilo v pátek odpoledne řidiče na Svitavsku a Orlickoústecku v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Silnice jsou pod sněhem, v kopcích uvízly kamiony a přibývá dopravních nehod. Silnice v nejvyšších částech Orlických hor v Královéhradeckého kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Místy se na nich tvoří námraza, varovalo dnes odpoledne na webu Ředitelství silnic a dálnic. V nejvyšších horských oblastech okresu Rychnov nad Kněžnou je zataženo, sněží a teploty se pohybují pod nulou.

Okolo půl třetí došlo u rybníka Hvězda u Opatova k havárii linkového autobusu, ve kterém cestovalo patnáct osob. „Silnice je v místě pokrytá souvislou vrstvou sněhu. Podle předběžných informací záchranáři ošetřili čtyři zraněné a z toho dva odvezli do nemocnice,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Tragické následky má ale odpolední hromadná nehoda na silnici I/14 mezi Českou Třebovou a Třebovicemi. Tady se na sněhu střetla tři auta. „Na místě bohužel zemřel řidič citroenu, jeho spolujedoucí utrpěla zranění, stejně tak řidič passatu. Šofér golfu vyvál bez zranění,“ dodala Janovská. Příčinu nehody na zasněžené silnici vyšetřuje policie.

Sníh komplikuje dopravu podle policie hlavně na Svitavsku. Problémy mají především řidiči kamionů. Ucpaná je státovka I/34 mezi Svitavami a Poličkou, a to už tradičně v kopci "Vendolák". „Asi kilometr za kruhovým objezdem za Svitavami na silnici I/35 ve směru na Moravskou Třebovou se stala nehoda dvou kamionů. Jeden z nich zřejmě dostal smyk a narazil do svodidel, do dalšího kamionu a vozidla zůstala zaklíněna na komunikaci, která se neprůjezdná,“ sdělila policejní mluvčí. Řidiči musí počítat na hlavním tahu na Moravu se zdržením.

V Královéhradeckém kraji má být v noci na sobotu oblačno až zataženo, sněhové přeháňky, k ránu až polojasno, ojediněle mlhy, většinou mrznoucí. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi nulou a minus třemi stupni Celsia.

V sobotu by mělo být v kraji oblačno až zataženo, během dne ojediněle sněhové přeháňky, pod 400 metrů nad mořem i srážky smíšené nebo dešťové. Nejvyšší denní teploty budou mezi plus jedním a plus čtyřmi stupni Celsia, na horách pod nulou do minus tří stupňů Celsia.

Sníh komplikuje dopravu i v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Celodenní sněžení v Moravskoslezském kraji komplikuje dopravu. Na několika místech zablokovaly uvízlé kamiony silnice. Nehod ale podle policie kvůli počasí zatím moc nebylo. ČTK to dnes odpoledne řekla mluvčí moravskoslezské policie Zlatuše Viačková.

Kamion zablokoval silnici I/11 z Rýmařova na Bruntálsku ve směru na Šumperk. "Kamion je napříč silnicí. Na místo jede sypač," uvedla Viačková. Dodala, že podobná situace je i na silnici I/57 mezi Fulnekem a Vrchy na Novojičínsku.

"Tam je silnice namrzlá a uvízly na ní kamiony. Komunikaci jsme uzavřeli. Provoz tam bude zastaven, dokud vozovku silničáři neošetří," uvedla. Dodala, že i když v kraji sněží od dopoledních hodin, policisté evidují zatím jen dvě kolize, které s počasím jednoznačně souvisejí. Obě se obešly bez zranění.

Sníh pokryl i silnice ve vyšších polohách Olomouckého kraje, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Policisté a hasiči dnes odpoledne vyjížděli k sedmi dopravním nehodám, které zřejmě vznikly v souvislosti se sněžením. Při dosavadních nehodách se zranilo osm lidí, sdělila dnes ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Sněžit začalo v Olomouckém kraji odpoledne. Zatímco v nižších polohách sníh taje, tak v kopcích severně nad Olomoucí a také v Jeseníkách se na silnicích vytvořila vrstva rozbředlého sněhu. Na většině území kraje jsou stále sněhové přeháňky.

První nehody byly hasičům nahlášeny po 15:00. Tři nehody byly na Přerovsku, dvě na dálnici D35 u Bílé Lhoty na Olomoucku, jedna za sjezdem z dálnice na Křelov-Břuchotín a jedna u Dubicka na Šumpersku. "Na místech nehod jsme poskytovali první pomoc a asistovali jsme zdravotnické záchranné službě s ošetřením a transportem pacientů do sanitek. Zajistili jsme místo proti vzniku požáru a pokud bylo třeba, tak jsme se postarali o uniklé provozní kapaliny," uvedla Balážová.