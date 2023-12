Sníh, který v pátek a v noci na sobotu zasypal Českou republiku, komplikuje na mnoha místech země dopravu, způsobil i výpadky elektřiny. Meteorologové navíc varují před dalším sněžením. Na některých místech může napadnout až 25 centimetrů nové sněhové pokrývky. V Jihočeském kraji vyhlásil hejtman Martin Kuba kalamitní stav.

Na dálnici D1 na 97. kilometru stojí kamion. Utvořila s ekolona dlouhá sedm kilometrů. | Foto: PČR

Sníh padal celou noc, napadlo 30 až 40 centimetrů. Za noc vyjeli silničáři s veškerou technikou, měli 252 výjezdů sypačů. „Jezdily už večer (v pátek) a potom od půl druhé v noci zase. Místy může být problém s kamiony, u Havlíčkova Brodu a u Štoků kloužou do kopce. Na I/19 nad Pelhřimovem u Čížkova také klouzaly kamiony. Pro osobní auta nemám hlášené, že by něco nebylo sjízdné, ale opravdu, když se dnes nemusí jet, tak nejezdit,“ řekl dispečer silničářů.

Na některých místech Česka sníh zastavil železniční dopravu, jinde vlaky nabírají zpoždění. V ranních hodinách nejezdily spoje například na trasách Tábor-Pelhřimov, Strakonice-Vimperk či Kubova Huť-Červený kříž.

Dálnici D1 zase v sobotu ráno zastavila nehoda náhladního vozidla. „Stala se na 97. kilometru směrem Brno. Obešla se bez zranění. Kamion se bude vyprošťovat. Kolona dosahuje délky sedmi kilometrů. D1 přes Vysočinu je sjízdná pouze se zvýšenou opatrností," uvedla policie.

Ta má od sobotní 5. hodiny ranní nahlášených sedm nehod. „Problémy se sjízdnosti trvají. Nebývalé množství sněhu leží na silnicích a navíc stále sněží. Proto musí všichni počítat s komplikacemi v dopravě,“ sdělila novinářům krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Na silnicích je led se sněhem, místy stojí nákladní auta, provoz pro osobní auta je pouze se zvýšenou opatrnosti, dodala.

Sněžení způsobilo také poruchy dodávek elektrické energie. Firma EG.D eviduje kvůli sněhu v Česku 29 poruch na vedení vysokého napětí. Bez proudu je dese tisíc odběrných míst, z toho nejvíc na jihu Čech a na Vysočině, řekl dnes ČTK mluvčí energetické společnosti E.ON Roman Šperňák.

Nejhorší je stav na jihu Čech

V částech Jihočeského kraje a kraje Vysočina napadlo od pátečního dopolene až 45 centimetrů sněhu. Dalších až 25 centimetrů přitom podle meteorologů může napadnout ještě během sobotního dne. „Sněžení bude s proměnlivou intenzitou pokračovat i v následujících hodinách během rána a dopoledne. Předpokládáme, že v této oblasti spadne během soboty dalších 10 až 25 centimetrů, tedy v celkové sumě 30 až 65 centimetrů,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v aktualizované výstraze.

Hejtman Martin Kuba (ODS) vyhlásil v kraji kalamitní stav. „Od časného rána konzultujeme situaci s našimi silničáři, se složkami záchranného integrovaného systému a s ČHMÚ. Máme na silnicích veškerou techniku silničářů, ale tím, že sněžení neustále pokračuje, tak se ukazuje, že přes veškeré nasazení našich techniků už není úplně možné udržet všechny silnice sjízdné,“ řekl Kuba ČTK kolem 8:00.

„Tím, jak sníh neustále padá, je těžký, tak se čím dál víc objevují polomy, na některých místech jsou výpadky elektrické energie a podle předpovědi má pokračovat velmi husté sněžení i dopoledne i odpoledne. Při součtu všech těchto podmínek je jasné, že nebudeme schopni zajistit provoz na silnicích Jihočeského kraje úplně normálně. Je třeba oznámit, že bude kalamitní stav,“ uvedl. Hejtman dále řekl, že situace je netradiční. Bude to znamenat, že některé silnice v kraji dnes nebudou sjízdné, že budou výluky ve veřejné dopravě, jak drážní, tak autobusové.

„Počasí se rozhodlo chovat tak, jak to příroda prostě umí. Může být komplikace s dodávkami elektrického vedení, protože pokud budou padat stromy, tak bude i problematické pro E.ON se tam dostat. Jako hejtman bych chtěl Jihočechy upozornit, že nás prostě čeká kalamitní stav, aby s tím počítali. Chci poprosit o trpělivost, protože všichni, kteří jsou zapojeni v tom procesu, jsou venku a pracují naplno, ale příroda se prostě někdy přeprat nedá. Chci požádat, aby to Jihočeši vnímali a byli shovívaví, že dnes situace nebude jednoduchá a přizpůsobili tomu své chování,“ řekl Kuba.

Jihočeští silničáři mají v terénu všech 200 sypačů. Kvůli těžkému a mokrému sněhu se začínají objevovat polomy. Lidé by měli zvážit, zda dnes jezdit autem, řekla dnes ČTK ředitelka Správy a údržby silnic (SÚS) Jihočeského kraje Andrea Jankovcová. Na mnoha místech kraje se budou podle Českého hydrometeorologického ústavu tvořit sněhové jazyky, místy i závěje. V kraji bude dnes zataženo se sněžením, přes den i vydatným, které bude k večeru zvolna slábnout.

Již v pátek meteorologové varovali před komplikacemi, které může sníh způsobit. „Od sobotního brzkého rána do nedělního odpoledne očekáváme tvorbu sněhových jazyků, na horách i závějí. Na Českomoravské vrchovině bude vzhledem k čerstvému severozápadnímu větru od sobotního večera do nedělního odpoledne tvorba sněhových jazyků četnější a místy se budou tvořit i závěje,“ varuje ČHMÚ.

Na severu Čech čekají komplikace především při cestě do hor

V Ústeckém kraji musí dnes řidiči počítat se sněhem při cestě do hor. V Krušných horách leží na komunikacích ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Neprůjezdná je silnice u Krupky na Teplicku a Telnice na Ústecku, kde jsou sněhové jazyky a silničáři tyto cesty v zimním období neudržují. Dálnice jsou mokré, viditelnost snižuje mlha a sněžení. Na Litoměřicku se pak na silnicích vytvořila ledovka. Vyplývá to z informací policie a silničářů.

Informace o komplikacích v dopravě naleznete v interaktivní mapě na webu dopravniinfo.cz

To v Libereckém kraji se daří silničářům udržet cesty sjízdné. V terénu mají veškerou techniku, řekl dnes ČTK dispečer krajské správy a údržby silnic. Na horách leží na silnicích ujetá vrstva sněhu. Ledovka je na cestě na Semilsku, upozornila na webu policie.

Neprůjezdná je silnice mezi obcemi Dubá a Holany v okrese Česká Lípa, kde spadl na cestu strom. Hasiči odklízí spadlý strom také u obce Ralsko na Českolipsku, kde aktuálně motoristé také neprojedou. Nákladní automobil uvízl v Újezdu pod Troskami na Semilsku. Na silnicích II. a III. třídy leží zbytky rozbředlého sněhu, které cestáři postupně odklízí s pomocí pluhů.

Nehody v západních Čechách

Na západě Čech komplikuje dopravu sníh. Zejména v jižní části Plzeňského kraje jsou silnice kluzké a ve vyšších polohách pod vrstvou sněhu. Na Klatovsku, kde sněžilo po celou noc jsou silnice pokryté rozbředlým sněhem, na Šumavě jsou pak pokryté vrstvou sněhu. Podobně i v Krušných horách je vyšších polohách sníh na vozovkách. Protože ale v Karlovarském kraji v noci sněžilo jen málo, silnice jsou s opatrností sjízdné.

Rozbředlý sníh je i na dálnici D5 u Plzně. Na kluzké vozovce se staly i nehody, dálnice je na několika místech uzavřena, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Nehoda nákladního auta uzavřela dopravu na 139,9 kilometru dálnice D5 u Rokycan ve směru na Prahu. Kamion prorazil středová svodidla, dálnice je uzavřena. Další nehoda se stala jen o několik kilometrů dál i v opačném směru na Rozvadov, kde kamion na 121,9 kilometru dálnice havaroval do příkopu. I v tomto místě se na dálnici tvoří kolony. Nehoda kamionu zastavila dopravu i na 67,3 kilometru dálnice ve směru na Prahu. Havarovaný kamion tam blokuje všechny jízdní pruhy.

Na východě Čech boural autobus i kamion

Silné sněžení dnes ráno zkomplikovalo dopravu v Pardubickém kraji. Silnice 1/37 mezi Nasavrky a Trhovou Kamenicí je sjízdná pouze se sněhovými řetězy, uvedli silničáři. Silnice je spojnicí Pardubického kraje s Vysočinou. Na silnicích v kraji se dnes ráno stala řada nehod. V Kunvaldu na Orlickoústecku havaroval autobus. Nehoda skončila bez zranění, uvedla policie.

Na silnicích v kraji dnes ráno zůstávala vrstva sněhu. Na solených silnicích byl sníh rozbředlý. V okolí Žamberka na Orlickoústecku vítr tvořil sněhové jazyky. V Pardubicích na silnici I/37 se vytvořila ledovka.

Na silnici I/34 ze Svitav do Poličky u obce Vendolí dnes ráno uvázl v kopci kamion. Na silnici I/35 u Sedliště na Svitavsku havarovalo nákladní auto, částečně skončilo mimo silnici. Dvě auta havarovala na silnici I/35 v obci Jaroslav na Pardubicku. Dva řidiči havarovali u obce Korouhev na Svitavsku. Další nehodu policie evidovala u obce Rozstání na Dvitavsku.

Ve středních Čechách spadl strom do kolejiště

Očekávaný příděl několika centimetrů sněhu, který napadl v pátek odpoledne a v noci na sobotu také ve Středočeském kraji a v Praze, způsobil problémy některým řidičům na silnicích. Ti kvůli ujeté vrstvě sněhu a kluzké vozovce na několika místech nezvládli řízení a na pomoc vyrážela záchranka i hasiči. Nejvážnější nehoda se stala v Pětihostech na Praze východ, kde došlo po páté ráno k nehodě dvou nákladních a dvou osobních aut. „K nehodě došlo v souvislosti s počasím. Silnice je uzavřená v obou směrech a její otevření se předpokládá do deseti hodin dopoledne,“ řekl policejní mluvčí Michaela Richterová.

Podle mluvčího středočeské záchranky Marka Hylebranta byly na místě tři zraněné osoby. „Jedna osoba se zraněným ramenem byla připojena na umělou plicní ventilaci a převezena na ARO do vinohradské nemocnice. Další zraněný utrpěl pohmoždění hrudníku a byl převezen do střešovické nemocnice. Třetí zraněná pacientka měla bolesti hlavy a pohmožděné stehno. Transportována byla do benešovské nemocnice,“ řekl Deníku Hylebrant.

Zástupci drah hlásili dočasné omezení provozu mezi stanicemi Mladá Boleslav a Katusice z důvodu pádu stromu do kolejiště. Odstranění problému a obnovení provozu na trati předpokládali kolem sobotní deváté ráno.

V Praze hasiči zasahovali u několika spadlých stromů a ulomených větví. „Těžký sníh láme stromy a větve. Třeba na Smíchově spadl strom na zaparkované auto,“ uvedli pražští hasiči na síti X.

Situace na Moravě

Noční sněžení a teploty slabě pod nulou zkomplikovaly v Jihomoravském kraji dnes ráno dopravu. Hlavní tahy jsou sice většinou s opatrností sjízdné po chemickém ošetření, ale na problémy s uvízlým kamionem si musí dát pozor řidiči na silnici z Brna na Svitavy u Krhova na Blanensku.

Kvůli náledí také nejezdí zatím linkové autobusy do některých obcí v různých částech kraje a někde jsou spoje zpožděné kvůli čekání na posypové vozy, vyplývá z informaci na webech Správy a údržby silnici Jihomoravského kraje a Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Jedná se o silnice nižších tříd. Autobusy zatím ráno nejezdí do obcí Zálesná Zhoř, Šervkovice a Hvozdec na Brněnsku, Němčičky, Hostim, Prokopov, Jiřice u Moravských Budějovic a Boskovštejn na Znojemsku a Krhov na Blanensku.

Silnice v horských oblastech Zlínského kraje pokrývá po nočním vydatném sněžení vrstva sněhu. Vozovky jsou průjezdné, dispečeři však apelují na nutnou opatrnost. V nejvyšších částech Vsetínska se navíc může vytvářet náledí, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic. V regionu stále sněží, v nejvyšších polohách hlásí správci silnic až 15 centimetrů čerstvého sněhu.

V nejvyšších polohách Olomouckého kraje napadlo přes noc až 15 centimetrů sněhu. Silničáři mají v terénu veškerou techniku, stále pluží a sypají. Silnice jsou průjezdné, správci silnic však nabádají motoristy ke zvýšené opatrnosti, řekli dnes ČTK dispečeři. Opatrnost je namístě nejen na severu regionu, ale i v dalších okresech, sněžení zatím neustává. Vítr navíc na některých místech vytváří sněhové jazyky.

V Jeseníkách sněží prakticky trvale. Silnice na Červenohorském sedle, Ramzové i Videlském sedle pokrývala v osm hodin ráno vrstva ujetého sněhu, v němž byly částečně vyjeté koleje. Problém vyjet stoupání měla i některá osobní auta. Okolo sedmé hodiny stála podle jednoho z řidičů v kopci před Ostružnou tři osobní auta.

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou po pátečním a nočním sněžení sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Na Opavsku se v některých místech tvoří sněhové jazyky. Pro kamiony je uzavřena od 1. prosince silnice 1/56 z Ostravice přes Bílou na Horní Bečvu ve Zlínském kraji. Vyplývá to z dnešních informací Ředitelství silnic a dálnic.

Za páteční odpoledne a noc na dnešek v Moravskoslezském kraji připadlo místy i více než deset centimetrů sněhu. Nejvíce však v horských oblastech Bruntálska a Frýdecko-Místecka. V Jeseníkách i Beskydech leží na silnicích ujetá vrstva sněhu. Sjízdné jsou jen se zvýšenou opatrností. Na Opavsku se navíc vlivem větru místy tvoří sněhové jazyky. O něco lepší je situace na Ostravsku a Karvinsku. Tam jsou silnice po chemickém ošetření mokré. Místy ale na nich leží zbytky mokrého sněhu. Proto i tam silničáři doporučují zvýšenou opatrnost.

Počasí působilo potíže již v pátek

Sněžení komplikovalo dopravu v Česku už v pátek večer. Vzpříčené kamiony zablokovaly silnice v Jihočeském kraji i na Vysočině. Nerprůjezdný byl hlavní tah na Rakousko I/3 ve směru z Velešína na Dolní Dvořiště.

„Od 11:00 do 18:30 jsme zasahovali u 101 dopravních nehod kvůli sněhu, což se postupně blíží dvojnásobnému počtu denního průměru těchto zásahů (58). Situace má stále pozvolna se zvedající tendenci. Technických pomocí v souvislosti s aktuální meteo situací jsme řešili 131,“ informoval Hasičský záchranný sbor ČR na síti X.

Potíže v pátek provázely i dopravu na pražském Letišti Václava Havla. Lety nabíraly zpoždění v řádu desítek minut. „Upozorňujeme, že vzhledem ke sněžení může dnes a zítra docházet ke komplikacím a drobným zpožděním. Vzhledem k dopravní situaci doporučujeme ponechat si také dostatečnou časovou rezervu pro cestu na letiště,“ informovalo letiště.