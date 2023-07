Česko zažilo takzvanou tropickou noc, kdy teploty v některých místech neklesly pod 20 stupňů Celsia. Pro několik dlouhodobě měřících stanic to byl rekord pro 10. červenec. Rekordně teplé je i dnešní ráno, například na západočeské stanici Dyleň teplota neklesla pod 22 stupňů. Na svém facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Tropické teploty v Praze - Podolí. | Foto: Deník/Radek Cihla

„Nejčastěji se dnes ráno teploty pohybují mezi 20 a 16 stupni Celsia, na Moravě a ve Slezsku místy kolem 14 stupňů,“ uvedli meteorologové.

Tropické teploty budou pokračovat i přes den. Na většině území přesáhnou 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy se mohou dostat až na 36 stupňů. „A to i přes to, že přes nás dnes bude přecházet studená fronta. Ta přinese zvětšenou oblačnost a místy přeháňky nebo bouřky. Později odpoledne a večer už bude ale mraků opět od západu ubývat,“ dodali meteorologové.

Kvůli vysokým teplotám je v celém Česku na dnešek vyhlášená výstraha, na jižní Moravě dokonce s vysokým stupněm nebezpečí. Podle ČHMÚ by měla vedra pokračovat i v dalších dnech, výstrahy chtějí meteorologové postupně upřesňovat. Teplotní rekordy padaly už o víkendu, například v neděli bylo v Doksanech na Litoměřicku 36,4 stupně Celsia.

Až do odvolání platí v ČR kvůli suchému a teplému počasí také výstraha před rizikem vzniku požárů. Některé kraje už zakázaly kouření a rozdělávání ohně na rizikových místech, jako jsou lesy, parky a okolí skladů sena a slámy.

Velmi vysoké teploty neopustí Česko ani v týdnu

Česko má před sebou velmi horký týden. Nejvyšší denní teploty budou od 26 do 36 stupňů Celsia, přičemž tropický bude zejména počátek týdne. V druhé polovině týdne se mírně ochladí, víkend bude ale opět ve znamení více než třicetistupňových veder. Po celý týden budou místy přeháňky, případně bouřky. Ve středu by mělo občas pršet na většině území, plyne z týdenní předpovědi na webu ČHMÚ a z jeho informací na facebooku.

Horký byl už uplynulý víkend, v neděli dokonce padly teplotní rekordy na dvou třetinách ze zhruba 160 dlouhodobě měřicích stanic v Česku. Nejvíce meteorologové naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 36,4 stupně Celsia.

V pražském Klementinu ukázal teploměr maximální teplotu 34,3 stupně Celsia, čímž byl překonán teplotní rekord pro tento den 33,6 stupně z roku 1828. V noci pak Česko zažilo takzvanou tropickou noc, kdy teploty v některých místech neklesly pod 20 stupňů Celsia. Pro několik dlouhodobě měřících stanic to byl rekord pro 10. červenec.

V úterý by už nejvyšší denní teploty měly být mírně nižší, do 34 stupňů, a od středy do pátku by maxima měla být kolem 30 stupňů. Proti dnešku by měly být i chladnější noci. V druhé polovině pracovního týdne podle předpovědi současně přibude mraků. Přeháňky nebo bouřky budou místy zřejmě ještě o víkendu, nejvyšší denní teploty se ale postupně vrátí na průměrných 34 stupňů.