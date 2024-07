Na zasedání vlád přijelo do Prahy deset ukrajinských ministrů. Různorodost témat, mezi která patří i vzdělávání, zemědělství, digitalizace či vesmírný výzkum, podle premiéra dokládají skvělou úroveň vztahů mezi zeměmi. Ministři dnes v Praze podle předsedy vlády uzavřou pět memorand o resortní spolupráci, například i sportu. Podepsány mají být i dvě dohody v oblasti obrany.

Fiala připomenul, že poprvé se vlády sešly v Kyjevě před necelými dvěma lety. Česko tehdy reprezentovalo sedm ministrů. Od té doby se spolupráce s Ukrajinou prohloubila, dnešní jednání má vazby dál upevnit. Připomenul také českou iniciativu, díky které se už na Ukrajinu daří dodávat dělostřeleckou munici, a poděkoval zemím, které se na nákupu podílejí.

Ministři proberou na bilaterálních schůzkách, které doprovodí společné jednání vlád obou zemí v Praze, praktické změny vedoucí k prohloubení dosavadních forem spolupráce. Jednat budou například o zlepšení dopravního spojení, příležitostech pro české firmy v dopravě, stabilizaci vnitřních uprchlíků na Ukrajině či léčbě ukrajinských občanů v českých zdravotnických zařízeních. Ministři vnitra podepíší aktualizovanou smlouvu o policejní spolupráci. Ta oproti platné úpravě z roku 1997 například umožní vytváření společných pracovních týmů nebo nasazení specializovaných týmů pro identifikaci obětí hromadných neštěstí.

Česká pomoc Ukrajině

Kabinet začátkem července odtajnil materiál, podle kterého Česko poslalo od začátku ruské invaze do konce letošního května Ukrajině z armádních skladů vojenský materiál v hodnotě 6,75 miliardy korun. Česko také spustilo iniciativu, ve které shání pro Ukrajinu dělostřeleckou munici v zemích mimo EU. Před časem dorazila na Ukrajinu první zásilka 50 000 kusů munice, aktuálním cílem je dodat na Ukrajinu do konce roku 500 000 kusů. V červenci a v srpnu by mělo do země podle prezidenta Petra Pavla dorazit po 50.000 kusech munice, od září do konce roku by to mělo být měsíčně 80.000 až 100.000 kusů. Dočasnou ochranu mělo v půlce června v Česku na 350 000 uprchlíků z Ukrajiny.

Česká vláda pořádá pravidelná jednání také s polským kabinetem, v případě Slovenska letos v březnu konání mezivládních konzultací pozastavila kvůli rozdílným názorům na klíčová témata zahraniční politiky. Projevují se hlavně ve vztahu k Ukrajině. Několikrát odkládané mezivládní jednání s Izraelem bylo v plánu loni, těsně před vybraným termínem ale spáchalo rozsáhlý útok na Izrael teroristické hnutí Hamás a tamní kabinet cestu zrušil.

Šmyhal si od mezivládních konzultací slibuje prohloubení spolupráce

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal si od dnešních mezivládních konzultací v Praze slibuje debatu o posílení obranné a průmyslové spolupráce nebo o zabavení ruského majetku. Řekl to v úvodním projevu před zahájením společného zasedání vlád. Česko je podle něj klíčovým partnerem Ukrajiny, je mimo jiné velmi nápomocné na cestě země do Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO).

Ruskem napadená země podle Šmyhala od prvních dnů invaze pociťuje nesmírnou solidaritu ze strany českého lidu i vlády. Zmínil dodávky vojenského materiálu i všeobecnou diplomatickou podporu na všech úrovních, dále podporu protiruských sankcí, dodávky energetických zařízení či zdravotnického materiálu. Za zásadní označil i zapojení českého byznysu, váží si také podpory zřízení speciálního tribunálu pro vyšetřování zločinu ruské agrese a pomoci v navrácení unesených ukrajinských dětí.

Dnešní konzultace by podle ukrajinského premiéra měly upevnit a rozvíjet předchozí úspěchy vzájemných vztahů. Ukrajinská vláda přijela do Prahy s poměrně ambiciózními cíli, podotkl. Prvním je posílení ukrajinské obranné, průmyslové a technologické základny a nastavení společných byznysových iniciativ na úrovni zbrojařského průmyslu.

Druhým úkolem je podle Šmyhala koordinace úsilí, co se týče zavádění mírového plánu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, a podpora země ve vstupu do EU a NATO. Česko spolupředsedá pracovní skupině, která se zabývá zajištěním jaderné bezpečnosti, což premiér ocenil.

Protiruské sankce

Za další cíl označil Šmyhal zesílení protiruských sankcí a konfiskaci ruského majetku v Česku a jeho využití pro obnovu Ukrajiny. Čtvrtým bodem jsou konkrétní infrastrukturní a strategické projekty a vytvoření podmínek k zapojení českého byznysu na Ukrajině. Tamní vláda bude poskytovat všestrannou podporu a pomoc českému byznysu, který by chtěl investovat na Ukrajině, podílet se na obnově země a umístit tam své výrobní kapacity, uvedl.

Jako poslední bod zmínil prohloubení vzájemného obchodu a vylepšení logistiky. Vlády podepíšou několik dohod a memorand týkajících se energetiky, průmyslu a obchodu či zdravotnictví.

