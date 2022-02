„Je potřeba se jasně postavit ruské agresi takovými kroky, které Rusko pocítí. Je třeba podporovat Ukrajinu, jak jen je to možné,“ uvedl premiér Petr Fiala (ODS) s tím, že Česko vzhledem ke své historické zkušenosti s Ruskou agresí chce udělat ještě další opatření nad rámec sankcí schválených v rámci Evropské unie.

Vláda na pátečním schválila poskytnutí 300 milionů korun na naléhavou humanitární pomoc pro Ukrajince, kteří musí kvůli ruskému vojenskému vpádu do země opustit své domovy (ODS). Vláda rovněž rozhodla o zastavení vydávání víz ruským občanům s výjimkou humanitárních případů.

Česká armáda může vyslat až 580 vojáků začleněných do sil velmi rychlé reakce Severoatlantické aliance kamkoli na alianční území, řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Vláda podle ní také schválila možnost, aby se po českém území pohybovaly ozbrojené síly spojeneckých zemí z NATO. Česko jim poskytne například možnost tankovat na letištích. Rozhodnutí vlády souvisí s postupem NATO, které ve čtvrtek aktivovalo své obranné plány.

Ministerstvo školství připravilo pro učitele návod, jak by měli s žáky probrat současnou situaci na Ukrajině. „V tuto chvíli rozesíláme metodický pokyn a dopis ministra pro učitele tak, aby se snažili žákům vysvětlovat, abychom zabránili xenofobii,“ oznámil šéf rezortu Petr Gazdík (STAN). „Je to velká výzva pro učitele v tuto chvíli žákům sdělit vše potřebné o tom konfliktu, veškeré informace a zároveň poukázat na to, že konkrétní člověk nebo jejich spolužák jiné národnosti není ten, kdo za tu situaci může,“ dodal.

Omezení leteckého provozu ruských společností

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) dnes definitivně rozhodne o omezení leteckého provozu některých ruských společností nad Českou republikou. „Ministr dopravy je v kontaktu s polským ministrem dopravy. Máme stejný úmysl, jenom chceme sladit přesně ten způsob, tu míru, protože pak to bude opravdu účinné. Ale jsme připraveni to udělat, i kdyby to neudělal žádný jiný stát, jde jen o tu míru,“ vysvětlil po jednání vlády premiér Petr Fiala.

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek ráno oznámil, že dal svolení ke speciální vojenské operaci na ukrajinském Donbasu. Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba následně uvedl, že Putin zahájil plnohodnotnou invazi na Ukrajinu a že země se bude bránit. Podle ukrajinského generálního štábu je cílem ruské invaze hlavní město Kyjev.