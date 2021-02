Problém ovšem může být, že řada evropských zemí v případě této vakcíny, na niž se Česko výrazně spoléhá, doporučuje věkové omezení. Její užití pro lidi nad 65 let neplánují například Rakousko či Švédsko. V jiných zemích, třeba Polsku či Belgii, stanovili horní věkovou hranici ještě níže. Důvodem je, že prý je z dosavadních testů málo informací o účinnosti této vakcíny u starších lidí.

Evropské doporučení

Poněkud jiný názor zastává Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Ve svém stanovisku, které vydala při schválení vakcíny, uvedla, že většina testovaných byla mezi 18 a 55 roky věku, a tudíž není jasné. jak bude fungovat u lidí starších. Nakonec však její experti usoudili, že může být užita i u této věkové kategorie: „Její ochrana se dá předpokládat vzhledem k tomu, že u této věkové skupiny je patrná imunitní odpověď na základě zkušeností s jinými vakcínami.“

Své doporučení připravuje i Česká vakcinologická společnost. „Budeme ctít stanovisko evropské agentury,“ řekla Deníku její místopředsedkyně Hana Cabrnochová. To znamená, že je možné danou vakcínou očkovati starší lidi. I když by společnost upřednostnila spíše mladší. Podle českých odborníků je tedy bezpečná a účinná i pro starší lidi.

Doporučením EMA se podle informací Deníku chtějí řídit i Státní úřad pro kontrolu léčiv a ministerstvo zdravotnictví. Pokud prý má senior pochybnosti, měl by se poradit se svým lékařem.

Výše zmíněné tři vakcíny nejsou jediné, které by mohly pomoci pandemii koronaviru porazit. Ve hře je třeba očkovací látka americké firmy Novavax, která je plánovaná na druhé čtvrtletí a které stát objednal podle opozičních Pirátů málo.

V prvním čtvrtletí má Česko domluvených 1,7 milionu dávek vakcín.

Maďarská zkušenost

Premiér Andrej Babiš (ANO) proto jel do Maďarska k Viktoru Orbánovi pro zkušenosti s ruskou očkovací látkou Sputnik V. „Potřebujeme bezpečnou vakcínu, a to co nejdřív,“ řekl. Do Maďarska dorazilo 40 tisíc dávek Sputniku, který ale není schválen na evropské úrovni.