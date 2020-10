"Je to zásilka 30 plicních ventilátorů, které dorazily z Rumunska ze skladů rescEU," uvedl Brodský.

O vytvoření společné unijní rezervy zdravotnických prostředků rescEU rozhodla na jaře kvůli šíření koronavirové epidemie Evropská komise. Vybavení, které má zahrnovat ochranné i laboratorní pomůcky či léky a vakcíny, mají v případě potřeby využívat členské státy. Komise hradí 90 procent zásob, na zbytku se podílejí země. Počáteční rozpočet činil 50 milionů eur.

Zásilku přepravili z Rumunska tamní hasiči. Z kamionu v Praze vyskladňovali bedny označené modrou unijní vlajkou s 12 hvězdami. Brodský uvedl, že se přístroje ze skladu rozdělí do nemocnic podle potřeb pacientů. Nemocnice na Bulovce podle svého mluvčího Filipa Řepy nyní přístroje nevyužije. Zatím má svých dostatek.

Další ventilátory z Nizozemska a Rakouska

Brodský upřesnil, že dalších 105 ventilátorů poskytne Česku Nizozemsko a 15 Rakousko. Celkem 150 ventilátorů dodá podle premiéra Andreje Babiše (ANO) České republice Maďarsko. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) uvedl, že Severoatlantická aliance schválila poslání 60 přístrojů z aliančních zásob.

Podle údajů, které dnes zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví, je v Česku 1942 lůžek s umělou plicní ventilací. K půlnoci jich bylo 915 volných, tedy 47 procent.

Nejmenší volná kapacita byla v Karlovarském kraji, a to 14 procent. Největší podíl těchto volných lůžek byl v Plzeňském kraji, a to dvě třetiny. Statistici poukazují na to, že se situace může rychle měnit podle počtu nemocných a jejich stavu. Na ventilátoru je nyní 402 lidí, na konci září to byla zhruba čtvrtina.

Česko má největší přírůstky počtu nakažených v EU. V pátek testy potvrdily koronavirus u více než 15 tisíc lidí. Podle statistik téměř čtyři procenta lidí s covidem potřebují péči v nemocnici.

Českou registraci pro nouzové využití při léčbě pacientů s covidem získal ve čtvrtek i ventilátor CoroVent. Vznikl na jaře díky spolupráci Českého vysokého učení technického, iniciativy COVID19 CZ a firmy MICo. Lidé na něj ve sbírce přispěli 12 miliony korun. Vyrobilo se za ně 182 kusů. Výrobci mohou přístroje začít dodávat.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) ve čtvrtek po jednání vlády uvedl, že stát koupí 600 ventilátorů a 60 dostane darem nebo jako zápůjčku. Kabinet schválil resortu zdravotnictví zvýšení částky na nákupy z 406 na 700 milionů korun. Peníze se nevyužijí jen na plicní ventilátory, ale i na lůžka nebo na takzvané oxygenátory. Tyto přístroje zlepšují zásobení kyslíkem.