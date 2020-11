Když legionáři konečně vystoupili z lodi Heffron (poslední transportní lodi z ruského Vladivostoku) na pevnou zem, měli za sebou více než dvouměsíční plavbu. Skončila tak nesmírně náročná logistická operace, v jejímž více než dvouletém průběhu se vrátily do vlasti desítky tisíc legionářů.

Dlouhá cesta domů

První legionářský sbor čítající 19 tisíc československých legionářů dorazil do nově vzniklé Československé republiky už v prosinci 1918. Šlo o navrátilce z italské fronty. Kromě nich se z Itálie vrátilo také 55 československých domobraneckých praporů, tvořených zajatci pocházejícími z území již vzniklého Československa.

Někteří z legionářů se pak zařadili k velkému lidového shromáždění, které 21. prosince uvítalo v Praze na nádraží císaře Františka Josefa (na Wilsonovo nádraží bylo přejmenováno až v následujícím roce) vracejícího se T. G. Masaryka.

Počátkem roku 1919 se vrátilo kolem devíti tisíc mužů z Francie a zbývali legionáři na Rusi, které čekala po cestě domů legendární a mimořádně náročná anabáze, blížící se bezmála cestě kolem světa.

Od prosince 1919 až do června 1920 bylo z ruského přístavu Vladivostok vypraveno celkem 42 lodních transportů (z toho šest přepravovalo invalidy), které odvezly 72 644 osob, mezi nimi 3004 důstojníků, 55 455 vojínů a poddůstojníků, 4914 invalidů, 1726 žen a 717 dětí.

Někteří českoslovenští legionáři se dostávali domů do vlasti přes Indický oceán, Suezským průplavem do Terstu, další přes Tichý oceán Panamským průplavem, dále přes Atlantik do Hamburku či Terstu, anebo jejich plavba vedla přes Tichý oceán do Kanady, poté přes severní Ameriku vlakem a následně opět lodí přes Atlantik do Hamburku.

Jako poslední československý pluk se 21. července 1920 nalodil na americký parník Logan 12. československý střelecký pluk Milana Rastislava Štefánika. Ani jeho odjezdem však evakuace neskončila. Poslední kontingent, který připlul do Terstu na již zmíněné lodi Heffron, odplul z Vladivostoku 2. září 1920.

V Rusku zůstalo navždy 3652 padlých legionářů a 739 nezvěstných.

Dvě cesty dvou mužů

Mezi vojáky, kteří ve Vladivostoku nastoupili na loď až v roce 1920, patřili i dva muži, kteří se později stali slavnými, i když každý jinak.

Jedním z nich byl pozdější generál Karel Klapálek, za druhé světové války velitel československého praporu v severní Africe, který ubránil Tobrúk, a později velitel 1. československého armádního sboru v Sovětském svazu. Ve Vladivostoku jej skolila tuberkulóza, takže naloďování československých jednotek sledoval jen vzdáleně z 15 kilometrů vzdáleného Ruského ostrova, kde se léčil v tamějším sanatoriu.

„Jakápak léčba? V noci jsem jezdil s Číňany na širé moře lovit ryby a přes den zase na tuleně. Tuberkulózu má dnes kdekdo, řekli si tehdy doktoři. A tak mne zavolali před vojenskou komisi a starý doktor, jmenoval se Pánek, takový tlučhuba mi naplno řekl: Jdi si umřít domů,“ vzpomínal později Klapálek. Do Prahy se vracel s tuberkulózou, ale nezemřel na ni, ještě v roce 1920 se dokázal zotavit. Poté sloužil novému státu jako důstojník z povolání a za druhé světové války se stal jedním z nejvýznamnějších československých vojáků v exilu.

Druhý významný voják, který si však v určité etapě svého života zvolil úplně jinou cestu, se jmenoval Emanuel Moravec. Do Vladivostoku se dostal v březnu 1919 v hodnosti kapitána a odplul až v dubnu 1920, kdy se i s velmi mladou a těhotnou ruskou manželkou nalodil na loď Mount Vernon.

Také on působil za první republiky jako důstojník a během mnichovské krize vyzýval národ k obraně. Po rozbití Československa a okupaci českých zemí nacistickým Německem však obrátil a jako protektorátní ministr školství a lidové osvěty se stal symbolem a nejaktivnějším představitelem české kolaborace. Během pražského povstání 1945 spáchal sebevraždu.