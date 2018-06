Českou Miss se stala dvacetiletá Lea Šteflíčková

Výroba - Výroba Strojírenští technici technologové, 25 000 Kč

Strojírenští technici technologové, normovači Specialista/ka přípravy výroby - plánovač. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PRACOVIŠTĚ Kroměříž, - Náplň práce: Dohled na plynulý průchod zakázky z obchodního oddělení do výroby, Zadávání objednávek do výroby, Tvorba výrobních příkazů, Stanovování výrobních postupů, Dohled nad dodržováním termínů, Sledování vytíženosti kapacity strojů, Definování úzkých míst ve výrobním procesu, Zpracovávání podkladů pro objednávání materiálu a kooperace, Péče o technickou dokumentaci a normy, - Požadavky: Ukončené min. SŠ vzdělání, ideálně strojního zaměření, Čtení výkresové dokumentace, Porozumění procesům a tokům ve strojírenské výrobě, Zkušenosti z oblasti technologie obrábění a výroby ( výhodou budou CNC soustruhy a frézy), Znalost MS Office na uživatelské úrovni, Technické a logické myšlení, Samostatnost, přesnost a spolehlivost, - Nabízíme: Různorodá práce s velkou možností uplatnění vlastních nápadů, Smlouvu na dobu neurčitou, Stravenky v hodnotě 100,- Kč a stravování v areálu společnosti, Bonus ve výši průměrného měsíčního platu, Odměna za doporučení nového kolegy, Další možnosti mimořádných odměn, Nástup ihned nebo dle dohody, - kontakt osobně na pracovišti nebo telefonicky Po-Pá (8:00 - 16:00 hod.) nebo své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: prace@moravia-retezy.cz. Pracoviště: Moravia řetězy a.s., Hulínská, č.p. 1799, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Lukáš Hojgr, +420 601 170 142.