Úřady odstranily plot u Českého domu v Moskvě. Ministerstvo: Narušení majetku

Fiala dnes novinářům řekl, že je s Lipavským v kontaktu. „Reakce ČR bude v souladu s mezinárodními zvyklostmi a v rámci české diplomacie, dál bych to nekomentoval. Není to samozřejmě akt, který bychom mohli přejít jen mlčením a mohli považovat za něco přirozeného. Tak to určitě není a ČR na to přiměřenými prostředky odpoví,“ uvedl.

Pracovníci správy tverské městské části v pondělí dopoledne odstranili od Českého domu celkem 19 metrů plotu. Podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích je majetek Českého domu nedílnou součástí českého velvyslanectví v Rusku.

Lipavský: Jde o nepřijatelný zásah

„Incidentem se zabýváme, jde o nepřijatelný zásah do českého majetku v Moskvě. Budeme s ruskou stranou komunikovat a protestovat přes diplomatické kanály,“ uvedl dnes pro ČTK Lipavský.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Zacharovová dnes podle agentury TASS uvedla, že za postupem moskevských úřadů není třeba hledat politiku. O demontáži plotu podle ní bylo rozhodnuto poté, co městský úřad obdržel „řadu stížností“ Moskvanů ohledně „nezákonného záboru části pozemku Českým domem“. Upozornila také, že Český dům nemá diplomatický status.

Rozsáhlý komplex Českého domu v Moskvě je asi půl kilometru od českého velvyslanectví a 2,5 kilometru od Rudého náměstí a Kremlu a je největším areálem ve vlastnictví České republiky v zahraničí. Dokončený byl v roce 1986. Z 50 bytů jsou nyní obsazeny pouze dva. Na chod domu podle ČT dohlíží tři čeští a čtyři ruští pracovníci.