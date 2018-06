Český japanolog a překladatel Martin Vačkář dostane japonský řád

AKTUALIZOVÁNO 11

Vláda dnes schválila odložení projektu elektronické neschopenky. Mluvčí kabinetu Barbora Peterová ČTK řekla, že v návrhu ministerstva práce a sociálních věcí kabinet neučinil změny. Nová úprava, kterou ministerstvo slibuje připravit, by měla fungovat až od roku 2021. Do té doby zřejmě bude fungovat předběžný systém. Podle ministerstva práce není zavedení od ledna 2019 reálné a představovalo by masivní zásah do nemocenské.