V České Lípě se roční belgický ovčák Avatar pod vedením Hany Böhmové připravuje na misi v Africe, kde bude vyhledávat pašovanou slonovinu a další trofeje. Výcvik je součástí projektu Malina pro slona a zahrnuje i práci s pachovými vzorky ze Safari Parku ve Dvoře Králové.

Belgický ovčák Avatar se chystá na svoji misi proti pašerákům v Africe. | Video: Deník/Petr Vaňous

Z oprýskané budovy na okraji garážové kolonie v České Lípě, kam vede jen polorozbitá asfaltová cesta, se občas ozve psí štěkot a povel „hledej“. Ten patří ročnímu psu Avatarovi, který se zde pod vedením majitelky psí školy Hany Böhmové připravuje na svoji misi. Bude zachraňovat ohrožená zvířata v Africe. Po výcviku začne sloužit na letišti hlavního města Konžské republiky Brazzaville, kde se bude aktivně podílet na vyhledávání pašované slonoviny a dalších druhů trofejí.

Výcvik, který zabere přibližně půl druhého roku, je součástí projektu Malina pro slona. Avatar je totiž belgický ovčák, a plemeno je známé také pod jménem malinois. „V Česku zlidovělo pojmenování malináč či malina,“ osvětluje Hana Böhmová zvláštní jméno projektu.

Psí nos předčí oči tří lidí. Chtěl bych využít psy v aktivní záloze, plánuje muž

Kromě základních povelů sedni a lehni, se Avatar učí hlavně „načuchávat“. Právě čuch je totiž jeho hlavní zbraní proti pašerákům, kteří každoročně na území Afriky zabijí na 40 tisíc slonů. Ale slonovina není jedinou komoditou, kterou bude umět Avatar najít. „Zatím pracoval se slonovinou, teď dělá bonga, tedy největší africkou antilopu. V portfoliu by měl mít po výcviku také gorily, nosorožce, luskouny a další antilopy,“ doplnila Böhmová.

Vzorky pro pachové školení dodává cvičitelce Safari Park ve Dvoře Králové nad Labem. A Avatar se neškolí jen v areálu psí školy, ale také na vrakovišti. „Pro výcvik potřebujeme například luskouní šupiny. Pro jejich vzorek si zajedeme právě do zoo ve Dvoře Králové a pak je schováme na vrakovišti, kde smrdí benzín, aby to pro psa bylo těžší. V praxi to má pak jednodušší a je úspěšnější,“ uvedla Böhmová.

České povely se učí i policisté v Kongu

Pokud půjde vše podle plánu, měl by Avatar na své nové působiště zamířit letos na podzim. Zajímavostí také je, že pes bude i v Africe reagovat pouze na české povely. Ty se tak musí na dálku učit i policisté a ochránci přírody v Kongu. „Ptala jsem se jich, jestli máme používat francouzštinu, protože v Kongu se mluví francouzsky, ale oni chtějí, aby nikdo nemohl manipulovat s jejich psy. Chtějí tak povely v češtině, tak, aby pytláci nemohli psy ovládat,“ doplnila psí instruktorka.

Psy cvičíme na hledání přeživších. V Turecku nacházeli hlavně oběti, říká psovod

Ostatně Avatar není prvním psem, natož pak „malináčem“, který bude v zahraničí na své misi poslouchat povely v češtině. Zkušenosti s belgickým ovčákem a češtinou popsala před lety Deníku i Jitka Pospíchalová, která má nedaleko Hradce Králové chovatelskou stanici De Alphaville Bohemia a odkud putují „malináči“ k ozbrojeným složkám po celém světě.

Dokonce jistou dobu střežili americký Bílý dům. „Čeština má svoji výhodu. Když jdou američtí psovodi do akce, tak ti lumpové česky neumějí a proto psům nemohou dávat rozkazy," popsala jedinečnost českého jazyka Pospíchalová.