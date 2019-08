Kde: Olomouc

Kdy: druhého prosince roku 1848

Co se zde stalo: Císař František Josef I. nastoupil na trůn v Olomouci začátkem prosince roku 1848 jako reprezentant politické reakce. Hnutí nebylo příliš populární, avšak po revoluci ovládlo politickou scénu země. Císař trochu netradičně nezačal panovat ve Vídni. Vídeňský dvůr totiž musel z města utéct kvůli revoluci. Konec roku 1848 nebyl jedinou návštěvou císaře v Olomouci, vrátil se ještě několikrát. František Josef I. město navštívil v roce 1851, 1853 i 1866 a jeho návštěvy častosouvisely s pořádáním vojenských manévrů.

Moravsko-slezská severní dráha

Kde: Brno

Kdy: v roce 1866

Co se zde stalo: Císař František Josef I. chtěl, aby po prohrané prusko-rakouské válce lidé na moravském venkově tolik netrpěli bídou. Nechal proto v roce 1866 začít stavět železniční tratě, mezi nimiž byly také železnice spojující čtyři města jižní Moravy. První vlak z Brna přes Prostějov do Olomouce a Šternberka vyjel o čtyři roky později v roce 1870. Železnice měla pokračovat dál, skončila však na severu Hané. Moravsko-slezská severní dráha byla dceřinou společností Severní dráhy císaře Františka, která spojila Brno s Vídní.

Most císaře Františka Josefa I.

Kde: Praha

Kdy: mezi lety 1865 až 1868

Co se zde stalo: Železný řetězový most přes Vltavu pojmenovaný po císaři Františku Josefu I. byl třetím mostem přes Vltavu. Předcházely mu Most císaře Františka I. a Karlův. Stavba dělníkům trvala tři roky. O třicet let později most čekala rekonstrukce. Bohužel v letech 1946 až 1947 stavba z Prahy zmizela, když ji demontovali. Po dobu existence mostu jej provázely obavy ze zřícení, způsobené problémy s císařovým předchozím mostem. O čtyři roky později jej nahradil most železobetonové konstrukce, který se dnes jmenuje Štefánikův.

Plzeňské pivo

Kde: Plzeň

Kdy: v roce 1874

Co se zde stalo: U hlavního denního jídla císaře nesmělo na stole chybět pivo. Po návštěvě Plzeňského Prazdroje a ochutnání piva roku 1874 už dokonce nepil žádné jiné. „Jest skutečně zvláštní, že se dosud žádnému pivovaru nepodařilo rázovitou a lahodnou chuť plzeňského piva napodobiti,“ komentoval pivo císař při návštěvě v roce 1885. Když Franz Josef I. jednou v pivovaru zanechal v návštěvní knize vzkaz, na konci se podepsal. Zakládal si však na své znalosti jazyků a s uvědoměním si, že je v Českých zemích, přeškrtl konečné „z“ a jméno přepsal na Františka.

Setkání s Alexandrem II.

Kde: Zákupy

Kdy: osmého července roku 1878

Co se zde stalo: Účelem schůzky Františka Josefa I. s ruským carem Alexandrem II. bylo dohodnout se na postupu při vývoji balkánské krize. Obě země byly od roku 1873 ve Spolku tří císařů společně s německým císařstvím. Dohoda obsahovala postupy v možných výsledcích turecko-srbské války. Při vítězství Turecka by muselo dojít k reformám uvnitř Bosny a Hercegoviny. Pokud by zvítězila srbsko-černohorská koalice, vzniklo by Bulharsko. Rakousko díky dohodě získalo možnost anektovat Bosnu a Hercegovinu. Rusko by anektovalo Besarábii.

Setkání s Alexandrem III.

Kde: Kroměříž

Kdy: čtyřiadvacátého až šestadvacátého srpna roku 1885

Co se zde stalo: Dodnes zůstává tajemstvím, o čem spolu rakousko-uherský císař František Josef I. a ruský car Alexandr III. jednali, ale předpokládá se, že o neklidné situaci na Balkáně. S jistotou se dá říct, že jejich setkání bylo jednou z nejvýznamnějších, možná vůbec nejvýznamnější událostí, která se v devatenáctém století v Kroměříži stala. Setkání sledoval světový tisk. Kroměřížští na něj pamatují a v roce 2015 k jeho výročí celou akci zrekonstruovali. Do Kroměříže se tak vrátili monarchové i parní vlaky.

Pokus o atentát

Kde: Liberec

Kdy: prvního října roku 1891

Co se zde stalo: Nepovedený atentát přichystali anarchisté na Františka Josefa I. v roce 1891 při jeho cestě z Rychnova u Jablonce nad Nisou do Liberce. Atentátníci umístili nálož pod koleje, kudy měl vlak projet. Pokus jim nevyšel, protože bomba vybouchla o několik hodin dříve, než tudy císař projížděl, a celá věc vyšla na povrch. Anarchisty se nikdy nepodařilo dopadnout. Po roce 1918 se k pokusu o vraždu sice několik lidí přihlásilo, ale pouze proto, že už jim nic nehrozilo. I přes atentát pokračoval František Josef I. ve své návštěvě Liberce. Tam je Františkovi věnované muzeum.

Slavnost IV. spolkové střelby

Kde: Brno

Kdy: šestadvacátého června roku 1892

Co se zde stalo: V neděli šestadvacátého června zahájil tehdejší brněnský starosta Gustav Winterholler za přítomnosti Františka Josefa I. střelecké slavnosti. Městem se vypravil folklorní průvod s alegorickými vozy a alegorickými skupinami. František Josef I. se v Brně zdržel až do třicátého července. Bydlel v Místodržitelském paláci a do závodu věnoval několik hodnotných cen. Cenou pro vítěze byl stříbrný štít v rokokovém stylu. Další cenou byl zlatý mistrovskýpohár s postavou Austrie na víku nebo pozlacený pohár se znakem města Brna

Setkání s Edwardem VII.

Kde: Mariánské Lázně

Kdy: šestnáctého srpna roku 1904

Co se zde stalo: Král Edward VII. navštívil Františka Josefa I. na jeho letním sídle Bad Ischl a císař mu poté chtěl návštěvu oplatit. Františku Josefovi I. se ale nechtělo cestovat za moře, a tak se rozhodl Edwarda VII. navštívit v Mariánských Lázních, kam měl anglický král namířeno. Pro lázeňské město to byla velice prestižní událost a zřídilo tedy pro organizování státní návštěvy komisi, která vypracovala program návštěvy císaře a nabídla několik možností ubytování. Jako vhodnou vybral ceremoniář luxusní vilu Lufinsland.

Busta Františka Josefa I.

Kde: Pohleď u Světlé nad Sázavou

Kdy: v srpnu roku 2016

Co se zde stalo: Vysazením šesti líp si občané Pohledi na Havlíčkobrodsku připomněli v roce 1908 šedesátiletou

vládu rakouského císaře Františka Josefa I. Událost je zapsaná na dvou stránkách obecní kroniky. Po více než sto letech přežila už jen jedna a obyvatelé tak před třemi roky v srpnu přivítali novou sochu císaře. V Pohledi se tak stali prvními, kdo v České republice vztyčil panovníkovi sochu. Zároveň tehdy vzdali Františku Josefu I. čest při výročí sta let od

jeho smrti. Zemřel totiž v roce 1916.

Autoři: Vojtěch Dufek, Jan Mazáč