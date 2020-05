"Možná bych přidal ještě jedno reálnější. Nejpozději do konce června bude vše jasné. Předpokládám, že to bude dříve," řekl dnes Vystrčil. Dodal, že záměr konzultuje s experty na zahraniční politiku a ochranu lidských práv i s ekonomy. Vliv mělo i zasedání Senátu, který cestu podpořil. Podle hlavy státu by mise Česku a jeho ekonomice neprospěla.

Vystrčil řekl, že přímý tlak Číny necítí. "Pokud by někdo chtěl mluvit o tlaku, tak spíše je to tlak nepřímý. Nezaregistroval jsem nic přímého, žádné přímé oslovení ze strany Čínské lidové republiky," řekl šéf Senátu.

Podle předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) se vzájemné vztahy s Tchaj-wanem rozvíjejí a další mise na ně zásadní vliv mít nebudou. "Proč chceme destruovat náš bilaterální vztah s Čínou? Co z toho budeme mít dobrého a koho tím naštveme? Odpovězte si na tyhle dvě otázky," uvedl Vondráček.

Dopis Kuberovi

Vystrčil podotkl, že cesta není "truc podnik" a sám nedělá žádné kroky, které by nikdo nečekal. "Pokud my nebudeme schopni se postavit některým - když to řeknu velmi jemně - asertivním krokům Čínské lidové republiky, tak hrozí, že skutečně se staneme lokajem a nesvébytnou a nesuverénní zemí," řekl předseda Senátu.

Vondráček uvedl, že ani představitelé USA a jiných velkých států na Tchaj-wan nejezdí a spojenci by měli kvůli ochraně svobod na Čínu vytvářet společně tlak. "Souvislost mezi návštěvou Tchaj-wanu a tím, jestli budeme lokajem, při nejlepší vůli nevidím," uvedl.

Šéfové parlamentních komor se neshodnou ani v názoru na takzvaný čínský dopis Kuberovi. Vystrčil řekl, že vyčerpal všechny možnosti k tomu, aby zjistil, zda list vznikl na objednávku. "Vždycky důsledně říkám, že to nebyl dopis. Byl to podkladový materiál, který došel na podatelnu. Nemělo to přímé oslovení, pak bych byl hluboce znepokojen," uvedl Vondráček. V rozhovoru pak ale dokument několikrát jako dopis označil.

Pokud by podle Vystrčila chtěl někdo Kuberovi dokument či dopis poslat, zaslal by ho do Senátu. Kdyby to byl bezvýznamný materiál, nejednali by o něm nejvyšší ústavní činitelé u společného oběda, uzavřel nynější šéf horní komory.