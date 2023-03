/Od zvláštního zpravodaje v Jižní Koreji/ Za normálních okolností se dá z Prahy do Soulu doletět za asi deset až jedenáct hodin. České parlamentní delegaci to kvůli problémům s Ruskem i Čínou trvalo dvojnásobek času i délky trasy.

Přílet do jihokorejského Soulu | Foto: Deník/Luboš Palata

Ruská agrese proti Ukrajině výrazně zkomplikovala leteckou dopravu mezi Evropou a Dálným Východem. Během svého v úterý po ránu započatého letu z Prahy do Soulu to na vlastní kůži zjistila parlamentní delegace české Poslanecké sněmovny v čele s její předsedkyní Markétou Pekarovou Adamovou.

Delegace, jejíž součástí jsou poslanci vládních stran, také opozičního ANO a také více než sto zástupců firem a podnikatelů, včetně bývalého premiéra a dnes podnikatele v energetice Mirka Topolánka, dorazila do Soulu po téměř čtyřiadvaceti hodinách letu. „Museli jsme se vyhnout Rusku, nad kterým se nesmí létat,“ uvedl zdroj z delegace.

Pekarová Adamová plánuje navštívit Tchaj-wan. Čína: Tu cestu zrušte

Vládní speciál musel místo relativně krátké trasy přes Sibiř, či Arktidu zamířit zcela opačným směrem a pasažéry čekalo cestovatelské martyrium připomínající spíše polovinu minulého století, než třetí desetiletí 21. století. Na cestě do jihokorejského Soulu čekaly delegaci a podnikatele ve zcela zaplněném vládním Airbusu celkem tři asijské zastávky.

První bylo malé blízkovýchodní království Bahrajn, které je velkou základnou americké armády v oblasti Perského zálivu. To bylo jediné místo, kde mohla delegace vystoupit mimo letadlo. V příletové hale vyzdobené portréty bahrajnské panovnické rodiny si bylo možné dát kávu a trochu si odpočinout.

Zastávka v BahrajnuZdroj: Deník/Luboš Palata

Hlavním důvodem zastávky v Bahrajnu a dalších dvou destinacích, tedy v Bombaji a potom v jihovietnamském Ho Či Minově Městě, nebyl oddech delegace po mnoha hodinách letu, ale tankování vládního letadla, jehož dolet s plným obsazením je poměrně limitovaný. Což je možná další důvod pro obnovu vládní letky, o kterém se v současnosti uvažuje.

Další komplikací při plném obsazení letadla a enormní délce letu byla nutnost výměny posádky letounu, jak to odpovídá bezpečnostním směrnicím. Ta proběhla uprostřed noci v indické Bombaji, kdy se ale na palubu spolu s posádkou dostalo hejno místních komárů, které bylo částečně zlikvidované cestujícími a zbytky pak pomocí sprejů, kterými byla vybavena nová posádka letounu.

Nejen Rusko, ale i Čína. Kvůli Tchaj-wanu

Protože se během letu výrazně měnil čas, noc pro cestující v letadle skončila už kolem třetí hodiny ráno českého času, kdy letoun přistával na jihu Vietnamu v okouzlující deltě Mekongu plné lesů a rýžových polí doplněné panoramatem rychle se rozvíjejícího mnohamilionového hlavního komerčního centra země. Nic jiného než tankování a pak čekání na odlet ve frontě letadel však cestující v metropoli nečekalo.

Důvod, proč delegace letěla až přes jih Vietnamu, když se naskýtala mnohem kratší cesta přes Čínu, byl v druhém cíli návštěvy, kterým je od soboty ostrov Tchaj-wan. „Čína moc dobře ví, kam letíme a proto byl pro nás její vzdušný prostor uzavřen,“ uvedl jeden ze členů delegace.

Tomu odpovídala i trasa letu, která se po opuštění vietnamského vzdušného prostoru dostala nad Tchaj-wan a pak do japonského a následně jihokorejského vzdušného prostoru, daleko od čínské pevniny.

Ve středu před šestou v podvečer korejského času začalo letadlo konečně přistávat v korejské megapoli Soulu. Čtyřiadvacet hodin po odletu z pražských Kbel, kde v té chvíli bylo časovým posunem o sedm hodin méně.

Korea chystá přímé lety. Časově o dost kratší

Tím ale nebyl všem překvapením konec. „Soulské letiště je jedno z nejlepších na světě,“ těšil se jeden z podnikatelů, který do Jižní Koreje létá často. Jenže místo hypermoderního civilního letiště zamířil český vládní speciál na základnu jihokorejské armády.

Česko v čele Evropy. Pavlův telefonát na Tchaj-wan se stal evropským tématem

Místo obdivování moderní letištní architektury čekal delegaci pohled na jihokorejské letouny, ať už dopravní Herculesy, či americké stíhačky, zaparkované v betonových hangárech odolných proti bombardování. A také velmi nezvyklý zákaz fotografování a natáčení klasických záběrů z vítání české delegace na letišti, pro níž byl připraven červený koberec i čestná vojenská stráž. Protože je to vojenská základna…

Pro Čechy, kteří se chtějí do Jižní Koreje v budoucnosti podívat bez tohoto cestovatelského martýria, je dobrou zpráva, že hned prvním bodem návštěvy Markéty Pekarové Adamové v Jižní Koreji bylo jednání s místními aerolinkami Korean Air o brzkém otevření přímé letecké linky z Prahy do Soulu. Ta by měla podobnou cestu zvládnout za méně než polovinu času než česká vládní delegace.