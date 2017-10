Čeští archeologové si připsali další úlovek! Objevili chrám

Čeští archeologové v egyptském městě Abúsír nalezli doposud zcela neznámý chrámový komplex staroegyptského panovníka. Přinášíme zajímavé podrobnosti k tomuto úspěchu světového významu.

„Objevili jsme ho na východním okraji české koncese v prostoru, který vytváří přirozený předěl mezi úrodnou oblastí kolem Nilu a jeho terasou,“ uvedl vedoucí české expedice Miroslav Bárta.

Součástí archeologického výzkumu Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je od roku 2001 také geodet a pedagog z ústecké univerzity Vladimír Brůna.

„Za 17 let mého působení na expedicích Českého egyptologického ústavu jsem byl u většiny významných objevů, ať už v Egyptě či v Súdánu. Mohl bych říci, že mě už toho moc nepřekvapí, ale opak je pravdou. Chrám z doby Ramesse II. je unikum a já byl u toho. Heslo National Geographic „Stále je co objevovat“ platí v Egyptě dvojnásob,“ napsal Deníku z Afriky Brůna.

Archeologové datují komplex do éry Nové říše, tedy zhruba do období 1279 až 1213 před Kristem. V té době vládl v Egyptě jeden z nejmocnějších faraonů Ramesse II.

„Samotný chrám velice dobře odpovídá státní ideologii Ramesse II. a místním tradicím zaměřeným na sluneční kult. Přítomnost chrámu v abúsírské a sakkárské oblasti může více objasnit jejich důležitost pro náboženství a ideologii během období Nové říše,“ doplnil Bárta.

Jak uvádí egyptologický ústav, do komplexu o rozměrech 32x51 metrů se vstupovalo širokým pylonem z nepálených cihel. Za ním se nacházelo rozlehlé nádvoří, ze kterého bylo možné pokračovat do kamenného dvora a do dvou skladištních staveb, které uzavíraly pravou a levou stranu chrámu.

Samotné expedice v Egyptě se konají vždy na jaře a na podzim. V poušti se badatelé potýkají s vysokými teplotami, větrem a vlhkostí. I přes drsné podmínky si už loni expedice připsala velkolepý nález. Spolu s odborníky z texaské univerzity objevili loď starou 4 500 let.