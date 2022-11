O trestný čin nejde, říká Láska

„Aby některé jednání bylo trestným činem, tak musím splňovat i znak škodlivosti pro společnost. Jednání, které formálně splňuje znaky trestného činu, ale není pro společnost škodlivé, není trestným činem,“ dodal Láska.

Podle něj je přístup jednotlivých státních zástupců rozdílný. V některých případech bylo prověřování odloženo, v některých se schyluje k podání obžaloby, kterou mohou zastavit prezident Miloš Zeman a premiér Petr Fiala (ODS). Fiala se počátkem března se Zemanem dohodl na tom, že lidem, kteří odjedou bojovat za Ukrajinu, mohou garantovat beztrestnost abolicí.

Ruské útoky na ukrajinská města pokračují. Část Kyjeva se ocitla bez proudu

Zeman a Fiala už letos na jaře přislíbili beztrestnost lidem, kteří by se rozhodli připojit k ukrajinským ozbrojeným silám v boji proti ruským agresorům. Senát na základě tohoto slibu odmítl uzákonit novelu branného zákona, podle níž se čeští dobrovolníci mohli zapojit do bojů o Ukrajině na základě vládní výjimky.

Láska a Lukáš Wagenknecht z klubu SEN 21 a Pirátů chtěli novelou umožnit českým občanům vstoupit do ozbrojeného sboru jiného státu, pokud to bude armáda uvedená v nařízení vlády a bude to v souladu s podmínkami tohoto nařízení. Nepotřebovali by k tomu výjimku od prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil. Kritici vytýkali novele absenci přesnějšího vymezení podmínek, za nichž by se Češi mohli začlenit do ukrajinských ozbrojených sil.