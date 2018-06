Čeští policisté budou i nadále chránit vnější hranici EU v Srbsku a Makedonii

Česko chce být aktivní v ochraně vnější hranice EU i po říjnu tohoto roku, kdy vyprší bilaterální dohoda s Makedonií o pomoci českých policistů při ostraze jejích hranic. Novinářům to dnes řekl náměstek ministra vnitra Jiří Nováček při slavnostním nástupu policistů odjíždějících na šestitýdenní misi do Makedonie a také do Srbska, se kterým dohoda skončí v srpnu.

Nová forma spolupráce bude vázána na spolupráci s agenturou Frontex, její podrobnosti jsou podle Nováčka v jednání. ČTĚTE TAKÉ: Česko přispěje na posílení pohraniční policie v Bosně milionem eur Česko vysílá policisty na zahraniční mise od roku 2015, do cizích států jich do té doby vyjelo přes 1300. Podle policejního prezidenta Tomáše Tuhého je nyní situace na Balkánu složitější. Zatímco loni jedna mise průměrně zachytila 250 nelegálních migrantů, skupina, která byla v Makedonii naposled pomáhala při 1200 záchytech. V Makedonii se zatím vystřídalo devatenáct skupin českých policistů, v Srbsku jedenáct. "Zatím na základě mezinárodních úmluv budou působit minimálně do října policisté v Makedonii, do konce srpna v Srbsku. Další vyjednávání o tom za jakých podmínek a zda budou naši policisté vysíláni je otázku České republiky a agentury Frontex," uvedl Tuhý. Podle Nováčka jednání o působení Frontexu v Makedonii brzdil spor o název země. "Teď se zdá, že se Makedonie s Řeckem dohodla na názvu svého státu. Věc by se tak mohla uvolnit. Čekáme a budeme chtít být aktivní," uvedl. ČTĚTE TAKÉ: Ať si každá země sama určí kvóty, řekl na summitu Conte. Sánchez žádal o pomoc Policisté působí hlavně v zemích na takzvané balkánské cestě, po které přicházely stovky tisíc migrantů z Turecka přes Egejské moře a dále přes státy západního Balkánu do střední Evropy. Obvykle pomáhají s ostrahou hranice, dohlížejí na pořádek, dělají bezpečnostní prohlídky nebo kontrolují dopravní prostředky. V hlídkách působí se zahraničními kolegy. Migrační krize naplno propukla v druhé polovině roku 2015. Podle statistik do konce loňského roku na základě bilaterálních dohod působilo 804 policistů v Maďarsku, Makedonii, Srbsku, Řecku nebo Slovinsku. Česko od vypuknutí migrační krize vyslalo také 361 policistů do evropské agentury Frontex, kam spadá pobřežní a pohraniční stráž. Jejím úkolem je ochrana vnějších hranic EU. Čeští policisté prostřednictvím této agentury působili například v Itálii, Řecku, Turecku, Portugalsku nebo Španělsku. Letos se předpokládá, že by se do práce agentury mohlo zapojit 170 policistů. O zahraniční mise je dlouhodobě mezi českými policisty zájem. V databázi je 400 zájemců, kteří chtějí do ciziny odjet. ČTĚTE TAKÉ: Když Německo zavede kontroly na hranicích, tak my taky, prohlásil Babiš

Autor: ČTK