Čeští policisté odjeli střežit hranice Makedonie a Srbska

Do Makedonie a Srbska dnes vyrazilo 55 českých policistů. V balkánských zemích budou pomáhat střežit hranice Evropské unie. Česko vysílá policisty na zahraniční mise od roku 2015, do cizích států jich do té doby vyjelo přes 1300. Podle prvního náměstka ministra vnitra Jiřího Nováčka budou tyto aktivity nadále pokračovat.

Policisté budou minimálně do konce letošního roku jezdit do Makedonie. Nedávno se dohodlo také prodloužení srbských misí, a to minimálně do října, řekl dnes Nováček novinářům.

Policisté působí hlavně v zemích na takzvané balkánské cestě, po které přicházely stovky tisíc migrantů z Turecka přes Egejské moře a dále přes státy západního Balkánu do střední Evropy. Policisté v cizině obvykle pomáhají s ostrahou hranice, dohlížejí na pořádek, dělají bezpečnostní prohlídky nebo kontrolují dopravní prostředky. V hlídkách působí se zahraničními kolegy.

Podle ředitele tuzemské pořádkové policie Martina Hrinka se letos čeští policisté v Makedonii a Srbsku podíleli na odhalení více než 750 migrantů, kteří byli v těchto zemích nelegálně.

Migrační krize naplno propukla v druhé polovině roku 2015. Podle statistik, které ČTK poskytlo policejní prezidium, do konce loňského roku na základě bilaterálních dohod působilo 804 policistů v Maďarsku, Makedonii, Srbsku, Řecku nebo Slovinsku. Letos zatím do ciziny na základě dohod odjelo 165 policistů.

Česko od vypuknutí migrační krize vyslalo také 361 policistů do evropské agentury Frontex, kam spadá pobřežní a pohraniční stráž. Jejím úkolem je ochrana vnějších hranic EU. Čeští policisté prostřednictvím této agentury působili například v Itálii, Řecku, Turecku, Portugalsku nebo Španělsku. Letos se předpokládá, že by se do práce agentury mohlo zapojit 170 policistů. O zahraniční mise je dlouhodobě mezi českými policisty zájem. V databázi je 400 zájemců, kteří chtějí do ciziny odjet.