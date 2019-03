Český ministr vnitra Jan Hamáček uvedl, že ho teroristický útok šokoval. „Je mi lidsky zle z odporného útoku v novozélandském Christchurch, kde útočníci povraždili přes 40 lidí. Až sem vede šíření strachu a nenávisti. Upřímnou soustrast blízkým obětí,“ napsal.

„Každá smrt nevinných lidí je strašná. Terorismus je odporný v jakékoli podobě. Odsuzuji útoky na Novém Zélandu a myslím na oběti a pozůstalé,“ reagoval na sociální síti lídr nejsilnější opoziční strany Petr Fiala (ODS).

Podobně jako Hamáček spojil útok s šířením nenávistných nálad i místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek. „Na počátku takových zločinů je vždycky slovo. Slovo, které nějakou skupinu označí jako původce všeho zla. V souvislosti s výročím, které si dnes po celé zemi připomínáme, je to obzvláště mrazivé,“ dal incident do souvislosti i s dnešním 80. výročím obsazení Československa nacistickým Německem. Nacisté za původce zla označovali Židy a během druhé světové války jich na šest milionů povraždili.

„Upřímnou soustrast pozůstalým a rodinám obětí útoku v novozélandském Christchurchi. Střílet do nevinných a bezbranných lidí je ohavnost,“ napsala místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

K teroristickým útokům se vyjádřila i německá kancléřka Angela Merkelová, když na twitteru přes svého mluvčího Steffena Seiberta uvedla, že je útokem na Novém Zélandu hluboce otřesena. Oběti při něm byly zavražděny z rasistické nenávisti, řekla. Stojíme bok po boku proti takovému teroru, zdůraznila. Teroristický útok odsoudili i další němečtí politici.

Chancellor #Merkel: I am deeply saddened by the news from #Christchurch. I mourn with the New Zealanders for their fellow citizens who were attacked and murdered out of racist hatred while peacefully praying in their mosques. We stand together against such acts of terrorism.