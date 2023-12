Pro zápis rekordů si komisaře volají (ne)obyčejní a šikovní lidé, sběratelé nebo celé skupiny. Nedávno si tak ve Velké Bystřici připilo společně na Svatomartinské slavnosti skleničkou vína nebo nealkoholického nápoje rekordních 103 Martinů a Martin. „Motiv rekordu častokrát dá lidi dohromady. Co se týká sběratelství, Češi jsou velmoc,“ tvrdí Marek. Až někdy překvapí, co se může stát vášní.

V jejich rekordmanské síni slávy jsou pak nejrůznější známé i méně známé osobnosti. Zpěvák Karel Gott s největším počtem cen popularity v historii. Herečka Jiřina Bohdalová se objevila v téměř tři sta filmech (včetně televizních), poprvé jako šestiletá, a její filmová kariéra trvá více než 85 let (tu divadelní nedávno ukončila). Ze sportu nechybí manželé Dana a Emil Zátopkovi, loni se mezi ně zařadil fotbalista David Lafata za nejvíc gólů vstřelených v novodobé historii české nejvyšší fotbalové soutěže a tenista Jan Kodeš.

Češi a pivo, to patří k sobě. Na špici jsme i ve sbírání pivních suvenýrů

Zpětně se mu vybaví například magnetický muž Karol Ostertag. „Na hrudi ve svých sedmdesáti letech udržel magnetismem rekordních 225 kilogramů ocelových plátů. Kdyby mi to někdo vyprávěl, neuvěřím. Ale párkrát jsem mu závaží pomáhal dávat na stojany, až mi louplo v zádech,“ vzpomíná.

Když se ohlédnou za 33 lety zapisování rekordů v Československu a poté samostatném Česku, vzpomínají na různé bláznivé a těžko uvěřitelné kousky. Pelhřimovská agentura Dobrý den eviduje každoročně kolem dvou set nových rekordů. „Lidé si tím zpestřují život. Někdy je to výsledek celoživotního koníčku. Je dobře, že stále nacházejí originální nápady, třeba i spojené s humorem,“ těší prezidenta agentury Miroslava Marka.

Rekordy a kuriozity v Česku zaznamenává pelhřimovská agentura Dobrý den. Sběratel Miloslav Vaváček z TáboraZdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Největší sbírku replik historických dud, dále unikátní sbírky historických mechanických her a střelnic představil hudebník a sběratel Miloslav Vaváček z Tábora na veletrzích Go a Regiontour v Brně. „Jsem dítě, které si pořád hraje,“ vtipkoval čtyřicátník, poté zahrál na dudy a ukázal nejmenší funkční dělo i miniaturní funkční model parního stroje ze sbírky.

A zlaté české ručičky? Rekordman Jan Golis ze Senetařova v listopadu vyřezal lehkou motorovou pilou do lipového špalku o průměru 35 centimetrů obličej muže s knírem a bradkou za 102 vteřin. Socha ze dřeva putovala do pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit.

Třicítka Muzea rekordů a kuriozit

Muzeum ve městě rekordů je jen o málo mladší než agentura, příští rok oslaví třicítku. Pyšní se tam třeba 222krát zmenšenou Muchovou Slovanskou epopejí. Na dílo malíře Jana Jiřího Rathsama je nutné si vzít lupu nebo si pořídit makro fotografii miniaturních obrazů. „Pracoval na tom devět let, o rok déle než Mucha na originálu,“ usmívá se Marek.

Další raritou je v evropském měřítku pozoruhodná replika německé válečné lodi Bismarck. „Modelář a numismatik Marek Šátka z Chomutova ji slepil z 85 302 drobných mincí, desetníků, dvacetníků a padesátníků již stažených z oběhu. Trvalo mu to rok a čtvrt,“ vyzdvihuje Marek.

Mezi české rekordmany patří i border kolie:

Sám prezident agentury je českým rekordmanem. „Z dávných časů mi patří primát v hodu kartou do dálky. Červeným spodkem jsem hodil 31 metrů a 11 centimetrů. Byla to tehdy spíš recese a výzva. Kartu je nutné roztočit tak, aby dobře prořezávala vzduch,“ směje se Marek.

Rekordy a kuriozity v Česku zaznamenává pelhřimovská agentura Dobrý denZdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Jak dodává, pokud snaha o rekord nejde proti zákonu nebo dobrým mravům, pelhřimovští komisaři jsou připravení případný unikát zaznamenat. „Samozřejmě to vždy musí mít nějakou hodnotu. Aby si člověk jen nenašel něco, co dosud nikdo neudělal, a měl to vlastně zadarmo. Musí v tom být výzva,“ doplňuje Marek.