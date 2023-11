Osobní automobily čím dál častěji disponují nejmodernějšími asistenčními systémy. Mají zvyšovat nejen komfort při řízení, ale především bezpečnost na silnicích. Dokážou neustále sledovat dění před či za autem a v případě potřeby vůz zastavit. Jenže čeští řidiči neumějí výhody moderních technologií využívat. Důvod je podle odborníků prostý - neznalost.

V Česku evidují policisté každoročně necelých sto tisíc dopravních nehod. Jen loni při nich zemřelo 454 lidí, dalších 1 734 museli záchranáři s těžkými zraněními transportovat do nemocnic a téměř 22,5 tisíce bylo lehce zraněno. Podle odborníků by čísla mohla být nižší.

Kromě ohleduplnějšího chování za volantem by tomu napomohlo využívání aktivních asistenčních systémů, které se stávají nedílnou součástí základních výbav. „Podle švédské pojišťovací společnosti Folksam je riziko vážných zranění s trvalými následky v moderních automobilech ve srovnání s vozidly vyrobenými na začátku devadesátých let asi poloviční, riziko usmrcení dokonce jen třetinové,“ upozornil dopravní expert z Platformy Vize 0 Roman Budský.

Jenže zásadním problémem je neznalost. Zatímco fungování starších systémů, které jsou součástí výbavy aut už delší dobu, řidiči dokážou popsat, u nových tápou. „Přesnou funkci systému ABS či ASR znají řidiči z padesáti procent. Nové asistenční systémy, jako je třeba nouzové brždění, znají z deseti, dvanácti procent. Zbytek o tom něco málo ví, nebo neví vůbec nic. To je potřeba změnit. Z analýz přitom vychází, že asistent krizového brzdění zachrání až třetinu životů,“ poznamenal Pavel Havránek z Centra dopravního výzkumu.

Neuspokojivé znalosti

Neznalost moderních technologií u aut potvrzuje i Asociace pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR. Ta se v rámci projektu Popularizace asistenčních systémů vozidel snaží nejen rozšířit informovanost o nových asistenčních systémech, ale zároveň také testuje řidiče z jejich znalostí v tomto směru. Výsledky nejsou vůbec uspokojivé. Více než čtyřicet procent dotázaných řidičů nezná jejich funkce.

„Pokud chceme počet úmrtí na silnicích v dohledné době dostat co nejblíž k nule, bez chytrých asistenčních systémů, které zmírní důsledky nevyhnutelných lidských chyb, to prostě nepůjde. Je na výrobcích aut, aby je co nejvíce zdokonalili, a na řidičích, aby se je naučili správně používat a přestali je automaticky vypínat jenom ze zvyku,“ podotkl výkonný ředitel Autoklubu ČR Richard Gironi.

Výhody asistenčních systémů projekt přibližuje pomocí přednášek, televizních pořadů či videí na kanálu YouTube či sociálních sítí.

Videa BESIP o funkcích a chování nejrozšířenějších asistenčních systémů v krizových situacích lze najít ZDE.

Potřebu vzdělávání šoférů vnímá jako nutnou i vedoucí BESIP Tomáš Neřold. „Je potřeba zdůrazňovat, že nepoužívání asistenčních systémů kvůli tomu, že řidičům vadí nebo jim zasahují do řízení, je bohužel velká škoda, protože v kritické situaci mohou předejít nehodě se závažnými následky,“ zdůraznil.

Policisté technologické novinky zvyšující bezpečnost na silnicích vítají. I díky nim se totiž podařilo snížit počet usmrcených řidičů oproti roku 1993 na jednu třetinu. V systémech ale nevidí pouze pozitiva.

„Fyzika je prostě fyzika. Byť mám auto plné asistentů, pokud do zatáčky s mokrým povrchem vozovky vletím stokilometrovou rychlostí, žádný systém nezabrání nehodě. Je potřeba říci, že systémy nejsou samospásné,“ připomněl Jan Straka z Policejního prezidia.

S rozmachem asistenčních systémů by se navíc mohl v budoucnu vytratit řidičský um. „Lidé se začínají spoléhat, že systém vše zachrání. Je potřeba udržet řidiče v určité kondici, aby v případě, že systém už nedokáže pomoci, byli schopni takzvaně převzít řízení,“ dodal dopravní psycholog Michal Walter.