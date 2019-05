Armáda dostává peníze na výzbroj a nabírá dech. „Od začátku roku bylo uzavřeno 264 případů, ať už se jedná o smlouvy, dodatky, nebo celkové objednávky, a to v objemu 3,2 miliardy korun,“ řekl Deníku náměstek ministra obrany Filip Říha.

Ve srovnání s úkolem, jenž úřad čeká, jde přes obří výši částky jen o „drobné“. Ještě o 50 miliard víc by totiž mělo stát 210 bojových vozidel pěchoty, jež nahradí dosluhující stroje z dob socialismu. Pro výběrové řízení ministerstvo oslovilo čtyři vybrané zahraniční společnosti.

Hlavně rychle

„Je potřeba, aby to bylo podepsáno do konce letošního roku,“ řekl Deníku předseda sněmovního podvýboru pro akvizice Jan Řehounek (ANO). Nové stroje by vojáci měli postupně dostávat do roku 2025. Úspěšná by podle představ zadavatelů tendru měla být firma, jež do projektu zapojí i české společnosti. „Třeba tím, že zde bude mít servis nebo bude ochotna sem převést výrobu těch vozidel,“ uvedl poslanec.

České výrobce oproti zahraniční konkurenci limitují domácí zákony, nezřídka přísnější než evropská legislativa. Příkladem je podle Řehounka registr smluv. „České firmy i v této branži musí nějakým způsobem zveřejňovat různé informace. Na jednu stranu to přispívá transparentnosti, na druhou je to výrazně limituje v získávání zakázek,“ vysvětlil.

Zbrojaři a také někteří politici by přivítali úpravu některých zákonů, třeba o zadávání veřejných zakázek nebo o státním podniku. Opravárenské podniky LOM Praha a VOP CZ totiž spadají právě pod ministerstvo obrany. „Když jim však chce zadat zakázku, tak se vystavuje tomu, že může být napadeno ze strany ÚOHS anebo NKÚ,“ míní Řehounek.

Význam domácích podniků pro zásobování armády potvrdila historie. Století existence brzy oslaví pardubická Explosia, kterou světově proslavila výroba trhaviny semtex. K jejímu založení vedla zkušenost z bojů s Maďary o Slovensko v roce 1919. „Výrazným způsobem musela ustoupit, protože neměla čím střílet,“ uvedl v pátek na semináři ve sněmovně prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek. „Když se dostanete do válečného stavu, tak sáhnete jenom po tom, co je na vašem území, které ovládáte,“ prohlásil.

Vojáci zbraním musí věřit

„Pokud se něco stane, což si nikdo nepřeje, je v krizové situaci dobré mít doma obranný průmysl, který pro nás bude schopen pracovat,“ uvedl náčelník generálního štábu Aleš Opata. „Chceme, aby technika a materiály byly takové, aby se voják cítil komfortně a zbrani, systému věřil. Pokud nebude, nikdy to nebude fungovat,“ dodal.