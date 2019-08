Cestu do školy by měli rodiče důkladně naplánovat a vyzkoušet v provozu. Ideálně by měla vést po širších chodnících. Děti si musí zapamatovat, že po nich mají chodit dále od silnice, nikoli u obrubníku. Pro přecházení je třeba volit místa s co nejlepším výhledem, i za cenu delší trasy. „Je také důležité, aby dítě mělo při přecházení dobrý rozhled a nebránil mu v něm například příliš rozrostlý keř nebo autovrak stojící přímo u přechodu,“ upozornil zakladatel iniciativy Zlepšeme Česko Ondřej Švrček.

Besip také doporučuje naučit děti navázat oční kontakt s řidičem. Díky tomu budou mít jistotu, že o nich ví. Do silnice by však děti měly vstoupit až poté, co auto úplně zastaví. Pokud je to možné, neměla by u mladších školáků trasa vést přes víceproudé silnice.

„Aby dítě zvládlo cestu do školy bezpečně i v ranním šeru, musí správně fungovat také veřejné osvětlení. Ideální je proto zkusit si projít společně trasu večer a zkontrolovat, zda všechny lampy svítí a zda by nebylo vhodné navrhnout některá místa, jako jsou přechody pro chodce, osvětlit více,“ doporučil Švrček.

Úrazu mohou rodiče předejít i tím, že zkontrolují, zda po cestě není někde uvolněné víko od kanálu či poškozené zábradlí. Pokud narazí na problém, je nejjednodušší informovat příslušnou městskou část. V Praze 5, 7, 10 a 15 k tomu mohou využít třeba aplikaci Zlepšeme Česko.

Kdy mohou jít samotné?

Cestu by si měli rodiče se školáky vyzkoušet i v případě, že budou dojíždět MHD. Podle Besipu by jim měli připomenout, že se vždy, když nesedí, musí držet. Stejně důležité také je, aby děti nepřecházely přes silnici před autobusem, ani za ním. „Vždy musí vyčkat jeho odjezdu tak, aby při přechodu neměly zakrytý výhled,“ zdůraznil Besip.

Mnoho rodičů řeší, jak staré děti mohou nechat chodit do školy samotné. „Je to různé a záleží na prostředí. Je-li to uprostřed sídliště, kde se dítě nesetkává se složitými situacemi a nepřechází přes významnější komunikace, může to být už třeba ve druhé třídě. Ale pokud například cesta vede přes víceproudou komunikaci nebo komunikaci, kde jezdí tramvaje, nenecháme dítě samotné chodit třeba až do druhého stupně,“ uvedla Olga Boučková z oddělení Besip Technické správy komunikací.

Stovka přechodů bude hlídaná celoročně

Z průzkumu organizace Pražské matky vyplynulo, že každé čtvrté dítě vozí do školy rodiče autem. Mnozí přitom na podobné krátké cesty nepoužívají autosedačky. Pokud dítě není v odpovídající sedačce, může podle TSK utrpět smrtelný úraz i při nárazu v rychlosti 30 kilometrů za hodinu.

„Zákon ukládá použití autosedačky vždy, pokud dítě váží méně než 36 kilogramů a je menší než 150 centimetrů. Při vysazování dětí u školy by měly z auta vystupovat vždy směrem k chodníku, aby se omezilo riziko vběhnutí do silnice,“ uvedla už dříve Veronika Vošická Buráňová, krajská koordinátorka Besip.

Na začátku školního roku dohlédnou na bezpečnost u škol také pražští strážníci. V prvním zářijovém týdnu jich bude v terénu každé ráno 245. „Budou zajišťovat bezpečnost školáků na 173 přechodech v blízkosti 150 škol,“ vypočítala mluvčí městské policie Jiřina Ernestová. Na více než stovce přechodů pak budou strážníci držet hlídky po celý školní rok.