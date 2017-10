Chceme Fialu jako předsedu Sněmovny, oznámila ODS

ODS bude v povolebních vyjednáváních usilovat o funkci předsedy Sněmovny pro předsedu občanských demokratů Petra Fialu. Po odpoledním jednání výkonné rady ODS to novinářům řekl staronový šéf poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura. Občanské demokraty čeká večer schůzka s vítězem voleb, hnutím ANO, které navrhuje do čela dolní komory jejího stávajícího místopředsedu Radka Vondráčka (ANO).

"Já už asi potřetí dostal otázku, jestli budeme chtít pozici místopředsedy, když jsme druzí nejsilnější. My budeme chtít funkci předsedy," uvedl Stanjura. Fiala by podle něj byl důstojným předsedou Sněmovny. "S tím jdeme do těch jednání," dodal.

Na jménu Vondráčka se v pondělí shodla hnutí ANO a Svoboda a přímá demokracie. Stanjura nominaci ANO přímo komentovat nechtěl. "My máme svého kandidáta, volíme svého kandidáta. Neříkáme, jestli je někdo nepřijatelný, není to v osobní rovině, ale v rovině politické," vysvětlil.

Předčasné je podle něj mluvit také o tom, jak bude vypadat obsazení sněmovních výborů. "Nejprve musí proběhnout jednání, kolik výborů bude, jak se rozdělí počty předsedů mezi kluby," konstatoval. Stanjura považuje poslanecký klub ODS za natolik kvalitní, že je připraven obsadit a vést mnohé, ne-li všechny výbory. "Jsme připraveni vést ty, které nám budou v jednáních určeny, máme preference, ale to řekneme partnerům," řekl.

Výkonná rada ODS také dnes podpořila povolební strategii nejužšího vedení strany, tedy odmítla vést jednání o koalici s hnutím ANO o vstupu do vlády, ale i podporu jeho menšinové vlády. Oznámila to místopředsedkyně strany Alexandra Udženija. Podle šéfa strany Petra Fialy dostali hnutí ANO a jeho předseda Andrej Babiš mandát od voličů, nyní má šanci pracovat na tom, aby splnil svoje sliby.

Babiš podle Fialy sliboval, že pokud od voličů dostane příležitost, tak "všechno zařídí". "Nyní má tu příležitost, ať převezme od prezidenta mandát a jedná," řekl Fiala. Prezident Miloš Zeman v úterý pověří Babiše co by vítěze voleb jednání o sestavení nové vlády. Dnes hnutí ANO oznámilo, že by chtělo ODS za partnera do vládní koalice.

Představitelé ODS tuto variantu opakovaně vyloučili, Fiala toto stanovisko dnes znovu zopakoval. "Občanská demokratická strana jasně řekla před volbami, že nepůjde do jednání s hnutím ANO o sestavení vlády, toto naše stanovisko platí, a tak postupujeme i po volbách," prohlásil Fiala po jednání výkonné rady. Rozhodnutí podle něj podpořili jednomyslně všichni senátoři a poslanci za ODS.

ODS je po volbách druhou nejsilnější stranou, s 25 poslanci je pak jedinou, která by mohla s ANO složit koalici s nadpoloviční většinou v dolní komoře. Dnes večer se sejdou vyjednávací týmy obout stran. Podle Fialy se však jednání budou týkat výhradně povolebního uspořádání Sněmovny.

Z dnešních slov místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka nicméně vyplynulo, že hnutí nabídku na večerním jednání občanským demokratům navzdory tomu dá. "Přes média to nechceme řešit… Je možné, že se nedohodneme a budeme pokračovat v debatách dál," uvedl Faltýnek. ANO pravděpodobně osloví i Piráty, podle Faltýnka by mohli přijmout vládní odpovědnost. "Je to na nich," podotkl.