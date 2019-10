Poslední rozhovor jsme spolu dělaly loni na jaře, začnu tedy zcela neoriginálně. Co se ve vašem životě za tu dobu změnilo?

Asi nic. Ale to je možná dobře, ne?

Myslíte si, že změna je vždycky k horšímu?

To neříkám ani si to nemyslím, ale když člověk čeká na nějakou změnu, bývá často zklamaný. V mém životě se naštěstí nezměnilo vůbec nic.

Měla jste někdy období, kdy jste po změně zoufale toužila?

Určitě. Když člověk není v pohodě, tak chce, aby se jeho život někam obrátil. Četla jsem teď článek o vražednosti myšlenek a věřím, že spoustu věcí můžeme ovlivnit pouze svou hlavou. Když na něco hodně myslíte, něco si usilovně přejete, většinou se vám to i splní. Nevím, jak ostatní, ale já jsem svůj život dokázala mnohokrát obrátit k lepšímu. A teď v tom „v lepším“ zrovna jsem a nechci měnit.

Jaké jste měla léto? Minule jste mi vyprávěla, že vás během dovolené manžel často donutí k nadprůměrným sportovním výkonům.

Byla jsem s Evou Holubovou na Sicílii, s rodinou jsem pobývala i doma, což bylo moc fajn. A s manželem jsme vyrazili na čtrnáct dní do Kazachstánu. Trekovali jsme, bydleli v jurtě a poznali místní život. V horách se na nás přišel podívat i hranostaj, byla to taková čistě přírodní dovolená. Víte, není to tak, že mě manžel k něčemu nutí. Josef má dobrodružství rád a já s ním jeho lásku sdílím. Nejde o žádné šílené „nucení“. Občas mi sice během dovolené dojdou fyzické síly, ale i s tím se počítá.

Zmínila jste herečku Evu Holubovou. Jak vzniklo vaše přátelství?

Náhodou. Známe se už z minulosti, potkaly jsme se kdysi pracovně, a je to moc hezké.

Ptám se i proto, že poslední dobou dělám rozhovory s mnoha zajímavými ženami a překvapuje mě, že s chutí hovoří o partnerství, rodinných vazbách, ale málo zmiňují své kamarádky. Jako by pro ně téma ženského přátelství nebylo důležité.

Já jsem nikdy neměla moc kamarádek, přátelila jsem se vždycky spíš s kluky. Ženské přátelství je vzácné, to vám přinese život. Na vztahy ze základní školy později těžko navážete. Navíc mezi ženami funguje i spousta různých emocí.

Vidíte, a já mám nejbližší kamarádky právě ze školy. Moje nejpevnější ženská přátelství trvají dokonce od školky.

Fakt? Já jsem vyrůstala v Černošicích a v osmnácti jsem se odtamtud vykořenila a odešla jinam. Měla jsem jednu kamarádku ze základní školy, ale časem jsme se ztratily.

