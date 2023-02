Na stole v kanceláři starostky Ludmily Lehetové Zimové leží staré černobílé fotografie, na kterých jsou lidé v maskách. To se psal rok 1973 a snímky jsou z posledního masopustu, který se v Chotusicích konal. „Fotky dáme na nástěnku a přiděláme na šatlavu. Jsou na nich rodiče i prarodiče těch, co půjdou v průvodu a někteří už dnes nežijí. Bude to taková milá vzpomínka,“ vysvětluje starostka.