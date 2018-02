Předsedou ČSSD je Hamáček, zvítězil nad Zimolou. Chovanec ve vedení končí

Novým předsedou ČSSD se na sjezdu v Hradci Králové stal Jan Hamáček, jenž zvítězil nad Jiřím Zimolou. Současný statutátní předseda Milan Chovanec se mezi nejúspěšnější dva nedostal. Chovanec následně žádného z kandidátů před druhým kolem nepodpořil a nebude se ani ucházet o post místopředsedy.

O funkci šéfa strany se ucházelo celkem sedm kandidátů. Kromě Chovance a Hamáčka také Jan Jukl, Miroslav Krejčík, Antonín Staněk, Jiří Zimola a Romana Žatecká.

Hamáček po svém zvolení poděkoval všem kandidátům za férový souboj. "Byl to souboj argumentů," poznamenal Hamáček, jenž pochválil i druhého muže z volby Jiřího Zimolu.

Zvolení Zimoly do vedení strany by podle něj přispělo k sjednocení strany. "Máme strašně moc práce a strašně málo času," dodal Hamáček.

Podle jeho slov pro Českou televizi mu již došla SMS zpráva od premiéra v demisi Andreje Babiše, on sám si ji však ještě nestihl přečíst.

Děkuji delegátům sjezdu @CSSD za důvěru, kterou mi dnes dali! Děkuji všem delegátům, nejen těm, kteří pro mě ve volbě předsedy hlasovali. Souboj s @jirizimola byl napínavý, ale hlavně férový. Ideální základ pro sjednocení. Naše mise za silnou a sebevědomou ČSSD začíná právě teď! — Jan Hamáček (@jhamacek) 18. února 2018

Hamáčkovi již následně pogratuloval například i šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek nebo šéf ODS Petr Fiala.

Blahopřeji Janu Hamáčkovi ke zvoleni předsedou ČSSD. Přeji mu, aby si sociální demokracie pod jeho vedením byla vědoma své demokratické tradice a přispívala k respektování ducha ústavy a kvalitě parlamentní demokracie v naši zemi. — Petr Fiala (@P_Fiala) 18. února 2018

Janu Hamáčkovi srdečně gratuluji ke zvolení. Očekávám férové a korektní soupeření i spolupráci, tam, kde to programově a hodnotově je možné — Pavel Bělobrádek (@PavelBelobradek) 18. února 2018

Rozdíly v přístupu k vládě s ANO

Předseda ČSSD Milan Chovanec na nedělním mimořádném 40. sjezdu strany ve svém nominačním projevu na rozdíl od Jana Hanáčka odmítl, aby ČSSD šla do koalice s hnutím ANO. Prezident Miloš Zeman, kterého Chovanec na sjezd pozval, přitom krátce před Chovancovým projevem sociální demokraty vybídl, aby s ANO začali jednat. Oproti Chovancovi pak jiná slova zazněla od druhého kandidáta na předsedu Jana Hamáčka, jenž si myslí, že sociální demokraté by s hnutím ANO měli o nové vládě jednat.

Nynější předseda Chovanec svým spolustraníkům připomněl kauzu lithium a označil ji za vymyšlenou a zneužitou, a připomněl také odvolání bývalého ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka z postu ředitele ostravské nemocnice, kterého odvolal nynější ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch.

“Chceme koaličního partnera, který nás kdykoliv, kdy se mu to zalíbí, zaprodá?” ptal se delegátů. Trestně stíhaný Andrej Babiš by podle něj neměl být premiérem ve vládě, v níž bude ČSSD, protože by tak mohla ztratit i zbytek voličů. „Chtěl bych se podivovat nad tím, že běžíme do vlády s ANO, které vyhazuje naše lidi,“ řekl Chovanec.

Po skončení Chovancova projevu jako by delegáti ztratili o dění zájem. Část opustila sál, zbytek hovořil mezi sebou, takže příspěvky diskutujících nebylo téměř slyšet. Předsedající je musel několikrát napomínat, zpravidla to bylo marné. Pozornost připoutal teprve diskusní příspěvek Libora Roučka, který navázal na výrok Miloše Zemana a hovořil o “podrazáctví” ve straně.

Kandidát na předsedu Hamáček před Chovancem nabídl snahu o sjednocení strany a rovněž se vyjádřil o tom, že by sociální demokraté měli jednat s hnutím ANO o účasti na nové vládě.

"Jednat o vládě neznamená do ní vstupovat," poznamenal Hamáček ve svém nominačním projevu. Největší ohlas pak měl během projevů Jiří Zimola, jenž rozdal kandidátům růžové brýle a sám si je také nasadil.