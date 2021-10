Očkovaným prý hrozí zimní izolace. Český server šíří lež dezinformátora Perrona

„Bývalý místopředseda Evropské poradní skupiny odborníků pro očkování Světové zdravotnické organizace profesor Christian Perronne včera prohlásil, že všichni očkovaní lidé musí být v zimních měsících v karanténě, jinak jim hrozí vážné onemocnění,“ uvedl 9. října 2021 Infokurýr (ve skutečnosti se však odkazoval na starší Perronnova tvrzení, pozn. red.).

Deník proti fake news.Zdroj: Deník„Odborník na infekční nemoci potvrdil rychle se zhoršující situaci v Izraeli a ve Velké Británii a prohlásil: ‚Očkovaní lidé by měli být umístěni do karantény a izolováni od společnosti… Neočkovaní lidé nejsou nebezpeční, očkovaní lidé jsou nebezpeční pro ostatní. V Izraeli – jsem v kontaktu s mnoha izraelskými lékaři – jsou nyní velké problémy, závažné případy v nemocnicích jsou mezi očkovanými lidmi, a také ve Velké Británii probíhá rozsáhlý očkovací program a i tam jsou problémy,‘“ pokračoval dezinformační server.

Nechybí ani tradiční prosba o sdílení: „Informujte prosím co nejvíce lidí. Jsem si jistý, že se to neobjeví v mediích hlavního proudu, ale musíme tuto informaci nějak rozšířit. Takže pokud to tak je, všechny tábory budou pro očkované a ne pro neočkované?“

Ne, očkování nezvyšuje hrozbu

Prakticky všechno, co server Inforkurýr v tomto nepodepsaném textu uvedl, vychází ze lživých údajů a dezinformací. Perronne nepodkládá svá suverénní tvrzení žádnými konkrétními studiemi, které by dokládaly jejich pravdivost, přičemž skutečné statistiky a dostupné údaje jeho slova vyvracejí.

Jak uvádí server Logically, podle zprávy amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí se vážný stupeň nákazy covid-19 vedoucí k hospitalizaci nebo ke smrti objevil od 26. července objevil ze 163 milionů plně očkovaných lidí jen zhruba u 6,5 tisíce.

Světová zdravotnická organizace (WHO) konstatuje, že narůstající množství dat svědčí o tom, že většina vakcín stimuluje v lidském organismu dostatečnou imunitu na to, aby se tělo umělo podstatně bránit proti většině variant viru, zejména aby bylo uchráněno před vážným průběhem nemoci. Očkování podle WHO také snižuje pravděpodobnost nákazy ostatních.

„Je důležité mít na paměti, že je-li člověk očkován, je mnohem nižší pravděpodobnost, že by po nákaze musel do nemocnice nebo že by v jejím důsledku vážně onemocněl. Dosavadní údaje naznačují míru účinnosti proti variantě Delta přibližně 67 procent u vakcíny Johnson & Johnson, 66 až 95 procent u vakcíny Moderna a 42 až 96 procent u vakcíny Pfizer-BioNTech. Vyšší riziko hospitalizace nebo úmrtí na covid-19 hrozí neočkovaným," uvádí Logically s odvoláním na data WHO.

Z konspiračních teorií si udělal byznys

Proč tedy francouzský lékař Christian Perronne, jenž je opravdu bývalým specialistou na infekční chroby, dlouhodobě tvrdí opak? Možnou odpověď nabídl francouzský zpravodajský týdeník L'Express v článku o Perronnovi, příznačně nazvaném „Jsou ještě vůbec nějaké falešné zprávy, jichž by se nedopustil?“

„Specialista na infekční choroby, hvězda na knihkupeckých pultech, ale vědecky zdiskreditovaná, se vrací s novou publikací, v níž šíří další nepravdy a konspirativní tvrzení. V době pandemie se to ukazuje jako výdělečná činnost. Téměř stovkou tisíc prodaných výtisků u svého prvního díla tohoto typu dvelmi, velmi daleko předstihl své kolegy,“ píše L'Express.

Perronne sice podle francouzského týdeníku v minulosti skutečně zastával řadu funkcí ve zdravotnických institucích, ale nyní už ho několik let neberou odborníci na infekční nemoci vážně, a to zejména kvůli jeho zálibě v pseudovědeckých a konspiračních teoriích, které začal popularizovat ve svých knihách a díky své specializaci jim dodával punc vážnosti, byť nebyly ničím podloženy.

Týdeník L'Express v této souvislosti zmínil například Perronovu knihu „Pravda o lymské nákaze“ z roku 2017, v níž tento autor naznačoval, že za rozšířením lymské boreliózy, přenášené klíšťaty, stojí nezvládnutý americký tajný vojenský experiment s nakaženými klíšťaty coby biologickou zbraní, který řídil někdejší nacistický veterinář Erich Traub.

„Scénář hodný Jamese Bonda, ale nezaložený na žádných faktech,“ glosoval to francouzský týdeník. Perronne podle něj čelí kvůli své zálibě v konspiračních teoriích četným stížnostem u francouzské Národní rady lékařů a loni v prosinci byl donucen vzdát se místa vedoucího oddělení infekčních a tropických nemocí v nemocnici Raymond-Poincaré v Garches (Hauts-de-Seine) z důvodu šíření komentářů „považovaných za nedůstojné funkce, kterou vykonával“.

Covid není první nákaza spojená s vidinou spiknutí

Konspirační teorie o lymské borelióze se však stala i díky Perronnově knize hodně populární a rozšířená. Zajímat se o ni začal také americký republikánský senátor Chris Smith, který v roce 2019 navrhl Sněmovně reprezentantů, aby uložila ministerstvu obrany povinnost vyšetřit, zda Spojené státy s klíšťaty coby biologickou zbraní opravdu experimentovaly, či ne, a pokud ano, zda byl takto nakažený hmyz záměrně či neúmyslně vypuštěn mimo laboratorní prostředí. Americký Kongres ale vyšetřování zamítl s odkazem na vyjádření vědců, kteří to označili za zbytečné mrhání finančními prostředky.

Ve stejné době, kdy se Smithův návrh ve sněmovně objevil, zveřejnil americký deník The Washington Post rozsáhlý rozbor epidemiologa Sama Telforda, věnujícího se zkoumání lymské boreliózy od roku 1985, který konspirační teorii o tom, že by šlo o biologickou zbraň, přesvědčivě vyvracel. „V rámci své doktorské práce jsem zjišťoval, zda se dají najít důkazy o tom, že bakterie způsobující lymskou boreliózu existovaly již předtím, než došlo k prvním známým případům nákazy lidí v USA, což bylo v polovině 70. let minulého století,“ uvedl Telford.

„Ve spolupráci s mikrobiologem Davidem Persingem jsem proto zkoumal muzejní vzorky klíšťat a myší, přičemž jsme zjistili, že infikovaná byla už klíšťata, sebraná v roce 1945 na Long Island. Následné studie pak odhalily, že nakažené byly také myši z Cape Cod, sebrané dokonce již v roce 1896. Takže bakterie, která způsobuje lymskou boreliózu, žila ve volné přírodě desítky let předtím, než byla tato nemoc vůbec identifikována - a než ji mohli armádní vědci modifikovat nebo použít jako zbraň,“ konstatoval Telford.