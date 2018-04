Chyba v testu zatím pomohla dvěma žákům. Výsledky budou zveřejněny příští týden

Doprava a logistika - Doprava a logistika Traktorista a obsluha 15 000 Kč

Traktoristé a obsluha zemědělských strojů ŘIDIČ/KA TRAKTORU. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 50000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: A16 z:5/2/2018 a:27/4/2018, Firma MILATA TECHNOLOGY a.s. příjme do svého kolektivu řidiče traktoru Fendt. Požadované řidičské oprávnění sk. C+E, nebo T., Náplní práce je kosení travního porostu kolem dálnic, zimní údržba, stabilizace zemin, frézování sadů., Nabízíme zajímavé platové ohodnocení dle výkonů - možnost nadstandardních výdělků., Bližší informace o činnosti naleznete na www.milatatechnology.cz., Kontakty viz výše.. Pracoviště: Milata technology a.s. - kozlovice, 739 47 Kozlovice. Informace: Kateřina Toflová, +420 606 768 101.