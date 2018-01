Chybné policejní testy na drogy dělají z nevinných řidičů narkomany

Orientační testy na drogy, které policisté používají při silničních kontrolách, ukazují požití návykových látek i u řidičů, kteří je neužívají. Motoristé se pak musí několik týdnů domáhat vrácení zadržených řidičských průkazů.

Podle policie je to sice politováníhodné, ale ne nezákonné. Policie rovněž uvádí, že jde o ojedinělý případ. To však vyvrací množství podobných příběhů jiných motoristů. Tento se shodou okolností stal synovi redaktora Deníku, autora článku, který tak měl přístup ke všem dokumentům případu.

„Jeli jsme večer s celou rodinou domů z chalupy. Po 20. hodině mě v Šenově zastavila hlídka. Vše bylo v pořádku, neměl jsem se čeho bát. Nejdříve jsem absolvoval dechovou zkoušku na alkohol, která byla negativní. Pak jsem byl vyzván ke zkoušce na drogy. Protože žádné neužívám, byl jsem velmi překvapen výsledkem. Test ukázal požití amfetaminu nebo metamfetaminu. Hned jsem protestoval a říkal, že to musí být nějaký omyl, že mají ty testy rozbité a žádal jsem o odběr krve,“ popsal situaci 19letý Leon F. Běčák z Havířova.



Část policejního protokolu.

Celá posádka byla předvedena na policejní okrsek ve Vratimově. „Matka, teta a další členové posádky při výslechu do protokolu potvrdili, že drogy neužívám, natož, aby si snad všimli, že bych se nějak podezřele projevoval. Já jsem mezitím v Ostravě absolvoval odběr krve. Už tehdy mi policisté řekli, že na výsledek se bude čekat několik dnů možná i týdnů. A do konečného rozhodnutí mi bude odebrán řidičský průkaz,“ uvedl mladý řidič.



Ilustrační snímek.

Jak se ukázalo, řidičský průkaz policisté vůbec odebírat nemuseli. Sami si však našli důvod, jak obejít nařízení policejního prezidenta.

Případů, kdy řidiči přišli o řidičák na základě vadného orientačního testu, je totiž mnoho. Zpátky ho dostali až na základě negativního krevního rozboru a několika týdenním martýriu, než bylo ukončeno správní řízení. Policie o nepřesných testech ví a právě proto policejní prezidium vydalo pokyn, podle kterého mají policisté po pozitivním výsledku orientačního testu řidičský průkaz odebrat pouze tehdy, pokud řidič vykazuje zjevné známky ovlivnění drogou.

Policisté o chybách testů vědí:"V případě, že bude u řidiče proveden test na přítomnost návykových látek s pozitivním výsledkem a z chování řidiče, případně z odborného lékařského vyšetření nebude patrné ovlivnění, není doporučeno využívat oprávnění k zadržení řidičského průkazu," řekl už v roce 2015 ředitel dopravní policie Tomáš Lerch.

Vratimovským policistům však stačilo, aby v protokolu zaškrtli políčka, podle kterých měl řidič lesklé oči a ustrašenou náladu. Po čtyřech hodinách strávených v nejistotě na policejním okrsku to přitom není nic neobvyklého, natož aby to prokazovalo ovlivnění drogami.



Část policejního protokolu.

„Pod žádným vlivem jsem nebyl. S policisty jsem se celou dobu normálně bavil. Probírali jsme různé věci. Sami říkali, že jsem v pohodě, spolupracuju a pod vlivem drog se jim vůbec nezdám. A potom mi zabaví řidičák s tím, že jsem snad po čtyřech hodinách unavený, nebo tvrdí, že se mi lesknou oči. Jak se proti tomu má člověk bránit? Já to vidím tak, že policisté, aby si ustáli to, že mi chtějí vzít řidičák, zaškrtli ve formuláři políčko s příznaky, které jsou velmi subjektivní a nikdo je nemůže zpětně prokazovat. Co to jsou lesklé oči? Může mít člověk lesklé oči, když je večer a tráví čtyři hodiny na policejní služebně s celou rodinou a v přesvědčení, že nic nezákonného neudělal, že žádné drogy nebere a policisté mu tvrdí opak? Co to je ustrašená nálada nebo pomalejší chování, když už je člověk z té nespravedlnosti unavený? Jenže oni tvrdili, že samozřejmě postupují podle zákona,“ řekl dodnes naštvaný motorista.

Presumpce neviny? Vinen preventivně

Zajímavý je také průběh následného správního řízení. Výsledek krevního rozboru dostali policisté zhruba po týdnu s tím, že žádné drogy v něm zjištěny nebyly. Řidičský průkaz však byl mezitím odeslán na Magistrát města Ostravy. Ten měl o vině řidiče jasno i bez výsledku rozboru krve.

„Ve stavu vylučujícím způsobilost, který jste si přivodil vlivem návykové látky, jste vykonával činnost, při které jste mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo jste mohl způsobit značnou škodu na majetku a tak svým jednáním poškodil veřejný zájem,“ sdělil úřad řidiči v oznámení.

„Samozřejmě, že jsem se proti tomuto nařčení ohradil a podal námitku na podjatost. Úředníci ji však smetli ze stolu s tvrzením, že oni jednají správně. Na odvolání už nedošlo, protože to by celé řízení nakonec jen prodlužovalo a ten řidičák bych snad neměl ještě dneska. I přesto, že jsem se vzdával práva na odvolání proti 15denním lhůtám, řidičák mi byl vrácen až po 44 dnech. Nejhorší na tom není to, že jsem celou dobu nemohl řídit, ale to, že jsem musel před svou rodinou a přáteli prokazovat svou nevinu a že nejsem žádný narkoman. Naopak, být v této situaci například profesionální řidič, nebo živnostník, který potřebuje každý den zásobovat své zákazníky, tak by taková chyba testu pro něj mohla být i likvidační,“ uvedl Běčák.

Politováníhodné a ojedinělé?



Snímek z vratimovské policejní služebny.

Deník získal k případu stanoviska policejního prezidia i krajského ředitelství. Tvrdí, že jde o ojedinělý případ. Příklady jiných řidičů však ukazují jinou zkušenost.

Zadržování řidičáků a represe. Policejní testy na drogy nejsou spolehlivé

Reportáž České televize o chybných testech na drogy

„Orientační vyšetření bylo realizované testem DrugWipe® 5 S od firmy Securetec Detektions-Systeme AG, který k danému účelu je jedním ze dvou prostředků používaných u Policie ČR. Od dodavatele testu bylo zjištěno, že jeho přesnost je 99%. Ze strany našeho krajského ředitelství nebyla v posledních letech u jejich součásti podána žádná jeho reklamace. Policie České republiky nemá povinnost chybovost testů evidovat a tento ukazatel v současné době ani nijak nesleduje. Výskyt obdobných případů, kdy řízení bylo zastaveno na základě negativního odborného lékařského vyšetření, není v rámci našeho krajského ředitelství standardně evidován a statisticky sledován. Na základě výše uvedených skutečností nebylo v postupu policistů Obvodního oddělení Policie ČR Vratimov shledáno pochybení. Vzniklá situace je přinejmenším politováníhodná a ojedinělá,“ sdělil za krajské policejní ředitelství v Ostravě Petr Němec.

Na chyby mohou doplatit další

Deník se snažil zjistit, zda by se dalo podobným případům, které mohou u nespravedlivě popotahovaných motoristů budit dojem šikany pod rouškou zákona, předcházet. Jedinou možností je zajistit, aby krevní rozbor byl proveden na počkání, tedy nejdéle v horizontu několika hodin do doby, než bude zahájeno zdlouhavé správní řízení.

Redakce však zjistila, že zdravotnická zařízení nejsou schopna této podmínce vyhovět, a to z provozních i technologických důvodů. "Krevní vzorky se zpravidla zpracovávají hromadně v dávkách několika vzorků současně," řekl mluvčí Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě Tomáš Oborný.

V současné době tak musí každý řidič počítat s možností, že mu policie může na základě chybného testu odebrat řidičský průkaz, přičemž při dodržení všech zákonných lhůt ho může dostat zpátky i za dva měsíce.